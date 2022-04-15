Шахтер одержал победу над Лехией благодаря голу 12-летнего фаната (2)

Телеканал Футбол 2022.04.14 23:05
22:41, 14 апреля 2022
Шахтер обыграл Лехию
Дмитрий Венков
Михаил Мудрик Фото:: Официальный сайт Шахтера
Сегодня Шахтер провел свой второй матч в рамках Shakhtar Global Tour for
Peace против Польской Лехии.
Счет в матче на 7 минуте точным ударом с пенальти открыл Михаил Мудрик.
Вингер сам и заработал одиннадцатиметровый удар, заставив соперника сфолить
на себе в штрафной площади.
КЕД, ШАХТЕР, ГОРНЯК, МАРИУПОЛЬ, ГОЛ, ГДАНЬСК, Ракицкий
, Кеда
, Мудрик
, Польша
, Украина
, Россия
, Донецк