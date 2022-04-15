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Шахтер одержал победу над Лехией благодаря голу 12-летнего фаната

Шахтер одержал победу над Лехией благодаря голу 12-летнего фаната (2)

Телеканал Футбол 2022.04.14 23:05
22:41, 14 апреля 2022 Шахтер обыграл Лехию Дмитрий Венков Михаил Мудрик Фото:: Официальный сайт Шахтера Сегодня Шахтер провел свой второй матч в рамках Shakhtar Global Tour for Peace против Польской Лехии. Счет в матче на 7 минуте точным ударом с пенальти открыл Михаил Мудрик. Вингер сам и заработал одиннадцатиметровый удар, заставив соперника сфолить на себе в штрафной площади.
КЕД, ШАХТЕР, ГОРНЯК, МАРИУПОЛЬ, ГОЛ, ГДАНЬСК, Ракицкий, Кеда, Мудрик, Польша, Украина, Россия, Донецк
2022.04.15 (2)

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