Байден анонсировал военную помощь Украине ещё на $800 миллионов (2)

Хвиля 2022.04.14 12:16

Подробности "Хвиля" 14.04.2022 11:40:00 Джо Байден "Хвиля" Президент США Джо Байден сообщил, что администрация санкционирует предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на сумму $800 млн. Как передает "Хвиля", об этом лидер США заявил после телефонного разговора президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Госдеп. Так, по словам Байдена, по мере того, как Россия готовится