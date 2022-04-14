14 апреля 2022, 21:49 Власти Одесской области уточнили судьбу российского крейсера "Москва" (15)

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- 14 апреля 2022, 23:14 В российском минобороны заявили, что крейсер "Москва" затонул : LB.ua 00:08
- "Если российская армия уменьшится, то это неплохо". Зеленский прокомментировал поражение крейсера "Москва" : Гордон 00:06
- Военный эксперт пояснил, как утрата крейсера "Москва" ударит по оккупантам : Главред 00:06
- ВСУ устроили рашистам Цусиму: Арестович о потере РФ крейсера Москва : Главред 00:06
- России пришлось признать уничтожение крейсера "Москва" : NewsMax.com.ua 00:05
- Российский крейсер "Москва" утонул при буксировке, - Минобороны РФ : Фокус 00:05
- Она утонула: На России признали гибель "Москвы" : Depo 00:03
- Россия подтвердила, что крейсер "Москва" затонул : ДнепрCity.net 00:03
- Флагманский крейсер "Москва" утонул. Это подтвердило Минобороны РФ : Новости Донбасса 00:02
- В США заявили, что после инцидента с крейсером "Москва" корабли России отошли дальше от украинского берега : Житомир Онлайн 23:57
- Минобороны оккупантов подтвердило, что крейсер "Москва" затонул : Волнорез 23:54
- В минобороны России признали, что крейсер Москва затонул : World News 23:52
- Ракетный крейсер "Москва" затонул - Минобороны России : Крым.Реалии RFE/RL 23:51
- Крейсер "Москва" затонул, - Минобороны РФ : Завтра.UA 23:49
- В ВСУ подтвердили обстрел российского крейсера "Москва" : Новости без границ 23:45