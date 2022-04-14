Украина закупит у США тяжелые ударные беспилотники "Жнец", которые мощнее "Байрактара" - Forbes (1)

Страна.ua 2022.04.14 20:01
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Американский тяжелый ударный беспилотник MQ-9 "Reaper". Фото: Wikimedia
Украина ведет переговоры о закупке тяжелых ударных беспилотников
американского производства MQ-9 Reaper (Жнец).
Об этом сообщает издание Forbes.
По данным издания, на прошлой неделе представители Украины встретились с
General Atomics, производителем боевых беспилотников, в том числе MQ-9
Reaper, основного разведывательно-ударного дрона армии США.
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