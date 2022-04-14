Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Украина закупит у США тяжелые ударные беспилотники "Жнец", которые мощнее "Байрактара" - Forbes

Украина закупит у США тяжелые ударные беспилотники "Жнец", которые мощнее "Байрактара" - Forbes (1)

Страна.ua 2022.04.14 20:01
19:51, сегодня Американский тяжелый ударный беспилотник MQ-9 "Reaper". Фото: Wikimedia Украина ведет переговоры о закупке тяжелых ударных беспилотников американского производства MQ-9 Reaper (Жнец). Об этом сообщает издание Forbes. По данным издания, на прошлой неделе представители Украины встретились с General Atomics, производителем боевых беспилотников, в том числе MQ-9 Reaper, основного разведывательно-ударного дрона армии США.
УКРАИНА, ДЖО, ВИЗИТ, ОСТИН, ЛЛОЙД, ЭНТОНИ, Джонсон, Украина, Киев, США, Великобритания, Россия, Польша, Латвия, Эстония
2022.04.15 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022