"Это месячные?": российский комик Сабуров поглумился над украинкой, протестующей против войны Путина (ВИДЕО) (1)

DsNews 2022.04.14 18:16
Украинская писательница Юлия Косивчук, которая сейчас живет в США, во время
выступления российского комика Нурлана Сабурова в Лос-Анджелесе выбежала на
сцену в "окровавленной" одежде, символизирующей жертв войны России против
Украины.
четверг, 14 апреля 2022, 17:26
Нурлан Сабуров / Фото из открытых источников
Видео Косивчук опубликовала в Facebook, передает "ДС".
"Это что, месячные?" - отреагировал Сабуров.
Активистку увели со сцены.
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