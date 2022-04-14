"Это месячные?": российский комик Сабуров поглумился над украинкой, протестующей против войны Путина (ВИДЕО) (1)

DsNews 2022.04.14 18:16

Украинская писательница Юлия Косивчук, которая сейчас живет в США, во время выступления российского комика Нурлана Сабурова в Лос-Анджелесе выбежала на сцену в "окровавленной" одежде, символизирующей жертв войны России против Украины. четверг, 14 апреля 2022, 17:26 Нурлан Сабуров / Фото из открытых источников Видео Косивчук опубликовала в Facebook, передает "ДС". "Это что, месячные?" - отреагировал Сабуров. Активистку увели со сцены.