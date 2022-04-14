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"Это месячные?": российский комик Сабуров поглумился над украинкой, протестующей против войны Путина (ВИДЕО)

"Это месячные?": российский комик Сабуров поглумился над украинкой, протестующей против войны Путина (ВИДЕО) (1)

DsNews 2022.04.14 18:16
Украинская писательница Юлия Косивчук, которая сейчас живет в США, во время выступления российского комика Нурлана Сабурова в Лос-Анджелесе выбежала на сцену в "окровавленной" одежде, символизирующей жертв войны России против Украины. четверг, 14 апреля 2022, 17:26 Нурлан Сабуров / Фото из открытых источников Видео Косивчук опубликовала в Facebook, передает "ДС". "Это что, месячные?" - отреагировал Сабуров. Активистку увели со сцены.
САБУРОВ, КОМИК, МЕСЯЧНЫЕ, НУРЛАН, УКРАИНКА, УБИТЫЙ, Ефросинин, Косивчук, США, Украина, Россия, Москва, Казахстан, Франция
2022.04.15 (1)

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