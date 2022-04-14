Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчука (2)

Полиграф 2022.04.14 16:41
14 апреля 2022, 15:52 653
13 апреля Лычаковский районный суд Львова по представлению Государственного
бюро расследований и Офиса Генерального прокурора арестовал еще 154 объекта
движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора
Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, сообщает пресс-служба бюро,
передает polygraf.net.
"Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32
квартиры, 17 паркомест и моторная яхта.
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, Украина
, Россия
, Киев