Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчука (2)

Полиграф 2022.04.14 16:41

14 апреля 2022, 15:52 653 13 апреля Лычаковский районный суд Львова по представлению Государственного бюро расследований и Офиса Генерального прокурора арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, сообщает пресс-служба бюро, передает polygraf.net. "Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта.