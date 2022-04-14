14.04.2022, 11:57 В России арестованы 20 генералов Минобороны, Шойгу в реанимации - Невзлин (1)

В Час Пик 2022.04.14 22:12

Леся Матвеева Министр обороны РФ Сергей Шойгу доставлен в реанимацию с обширным инфарктом. Также арестованы около 20 российских генералов. Российско-израильский общественный деятель, бывший совладелец нефтяной компании "ЮКОС Леонид Невзлин, ссылаясь на собственные источники в Москве, в своем блоге сообщил, что Шойгу вновь оказался на больничной койке с инфарктом и подключен к аппаратам обеспечения жизнедеятельности.