14.04.2022, 11:57 В России арестованы 20 генералов Минобороны, Шойгу в реанимации - Невзлин (1)

В Час Пик 2022.04.14 22:12
Леся Матвеева
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доставлен в реанимацию с обширным
инфарктом. Также арестованы около 20 российских генералов.
Российско-израильский общественный деятель, бывший совладелец нефтяной
компании "ЮКОС Леонид Невзлин, ссылаясь на собственные источники в Москве,
в своем блоге сообщил, что Шойгу вновь оказался на больничной койке с
инфарктом и подключен к аппаратам обеспечения жизнедеятельности.
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