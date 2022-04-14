В Одессе задержан бывший муж Поклонской - глава фракции ОПЗЖ Мариупольского горсовета (1)

Главное 2022.04.14 13:06
14 апреля 2022 12:45
В Одессе задержали лидера фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Владимира Клименко. Его называют бывшим мужем экс-прокурора Натальи
Поклонской, которая в 2014 году перешла на сторону оккупантов.
Сообщается, что его разоблачили на возможном содействии стране-агрессору.
"По оперативной информации, он является бывшим мужем "экс-генерального
прокурора" Крыма Натальи Поклонской, которая являлась одной из главных
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