Инфляция в нынешнем году может превысить 20%, - НБУ (1)

DsNews 2022.04.14 18:11
Потребительская инфляция в Украине в марте ускорилась до 13,7% и по итогам
года может превысить 20%
четверг, 14 апреля 2022, 17:20
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка по итогам заседания
Комитета по монетарной политике, передает "ДС".
Так, учетную ставку Нацбанк оставил неизменной - 10% - до восстановления
действенности каналов монетарной трансмиссии.
В НБУ отметили, что последствия полномасштабного нападения России будут
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