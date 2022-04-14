Инфляция в нынешнем году может превысить 20%, - НБУ (1)

DsNews 2022.04.14 18:11

Потребительская инфляция в Украине в марте ускорилась до 13,7% и по итогам года может превысить 20% четверг, 14 апреля 2022, 17:20 Depositphotos Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка по итогам заседания Комитета по монетарной политике, передает "ДС". Так, учетную ставку Нацбанк оставил неизменной - 10% - до восстановления действенности каналов монетарной трансмиссии. В НБУ отметили, что последствия полномасштабного нападения России будут