Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Оккупант в предсмертном послании призвал брата не ехать на войну в Украину, - СБУ

Оккупант в предсмертном послании призвал брата не ехать на войну в Украину, - СБУ (1)

Новости без границ 2022.04.15 01:40
15.04.2022 Российский оккупант оставил предсмертное послание родному брату. В частности, он призвал его не ехать на войну в Украину, ведь вернуться домой живым шансов не будет. Об этом сообщает СБУ. О предостережениях российского оккупанта родному брату свидетельствует голосовое сообщение, которое Служба безопасности нашла в телефоне погибшего захватчика. "Асвабадитель" пытался предостеречь своего брата, что с открытым уголовным
БРАТ, ДЕЗЕРТИРСТВО, УКРАИНА, ОККУПАНТ, ВОЙНА, ПОСЛАНИЕ, Украина, Россия
2022.04.15 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022