Оккупант в предсмертном послании призвал брата не ехать на войну в Украину, - СБУ (1)

Новости без границ 2022.04.15 01:40
15.04.2022
Российский оккупант оставил предсмертное послание родному брату. В
частности, он призвал его не ехать на войну в Украину, ведь вернуться домой
живым шансов не будет.
Об этом сообщает СБУ.
О предостережениях российского оккупанта родному брату свидетельствует
голосовое сообщение, которое Служба безопасности нашла в телефоне погибшего
захватчика.
"Асвабадитель" пытался предостеречь своего брата, что с открытым уголовным
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, Россия