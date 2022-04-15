Оккупант в предсмертном послании призвал брата не ехать на войну в Украину, - СБУ (1)

Новости без границ 2022.04.15 01:40

15.04.2022 Российский оккупант оставил предсмертное послание родному брату. В частности, он призвал его не ехать на войну в Украину, ведь вернуться домой живым шансов не будет. Об этом сообщает СБУ. О предостережениях российского оккупанта родному брату свидетельствует голосовое сообщение, которое Служба безопасности нашла в телефоне погибшего захватчика. "Асвабадитель" пытался предостеречь своего брата, что с открытым уголовным