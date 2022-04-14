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ПриватБанк завершил первый квартал 2022 года с прибылью

ПриватБанк завершил первый квартал 2022 года с прибылью (1)

Finance.UA 2022.04.14 17:32
Сегодня 17:05 ПриватБанк завершил первый квартал 2022 года с прибылью ПриватБанк завершил первый квартал 2022 года с прибылью 3,7 млрд грн. благодаря результатам довоенных месяцев. Об этом сообщает пресс-служба банка. Как отмечается, на финансовые результаты марта оказали существенное влияние: отмена процентов по кредитам на картах (1,3 млрд грн недополученного дохода за месяц); отмена комиссий для торговых предприятий
ПРИВАТБАНК, КВАРТАЛ, УБЫТОК, АВАНС, РЕЗЕРВ, РЕЗЕРВИРОВАНИЕ, Украина
2022.04.15 (1)

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