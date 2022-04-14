ПриватБанк завершил первый квартал 2022 года с прибылью (1)

Finance.UA 2022.04.14 17:32
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ПриватБанк завершил первый квартал 2022 года с прибылью
ПриватБанк завершил первый квартал 2022 года с прибылью 3,7 млрд грн.
благодаря результатам довоенных месяцев.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как отмечается, на финансовые результаты марта оказали существенное
влияние: отмена процентов по кредитам на картах (1,3 млрд грн
недополученного дохода за месяц); отмена комиссий для торговых предприятий
ПРИВАТБАНК, КВАРТАЛ, УБЫТОК, АВАНС, РЕЗЕРВ, РЕЗЕРВИРОВАНИЕ, Украина