Динамо выгнало игрока, отец которого оказался представителем власти "ЛНР" (1)

Bigmir)net Спорт 2022.04.14 22:34

Сегодня, 21:25 Футболист пытался скрыть принадлежность семьи к террористам. Артур Уваров ФК Динамо Киев Динамо объявило о расторжении контракта с нападающим Артуром Уваровым, который выступал за юношескую команду киевлян. Причиной такого решения стало то, что 18-летний футболист скрывал, что его отец является представителем власти в террористической организации "ЛНР". "Динамо стало известно о том, что футболист юношеской команды Уваров Артур