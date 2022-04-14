Динамо выгнало игрока, отец которого оказался представителем власти "ЛНР" (1)

Bigmir)net Спорт 2022.04.14 22:34
Сегодня, 21:25
Футболист пытался скрыть принадлежность семьи к террористам.
Артур Уваров ФК Динамо Киев
Динамо объявило о расторжении контракта с нападающим Артуром Уваровым,
который выступал за юношескую команду киевлян.
Причиной такого решения стало то, что 18-летний футболист скрывал, что его
отец является представителем власти в террористической организации "ЛНР".
"Динамо стало известно о том, что футболист юношеской команды Уваров Артур
УВАРОВ, ДИНАМО, УВАРОВА, АРТУР, ВРАГ, ОТЕЦ, Уваров
, Максимович
, Украина
, Киев
, Россия