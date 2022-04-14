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Фокус: Украина

Динамо выгнало игрока, отец которого оказался представителем власти "ЛНР" (1)

Bigmir)net Спорт 2022.04.14 22:34
Сегодня, 21:25 Футболист пытался скрыть принадлежность семьи к террористам. Артур Уваров ФК Динамо Киев Динамо объявило о расторжении контракта с нападающим Артуром Уваровым, который выступал за юношескую команду киевлян. Причиной такого решения стало то, что 18-летний футболист скрывал, что его отец является представителем власти в террористической организации "ЛНР". "Динамо стало известно о том, что футболист юношеской команды Уваров Артур
УВАРОВ, ДИНАМО, УВАРОВА, АРТУР, ВРАГ, ОТЕЦ, Уваров, Максимович, Украина, Киев, Россия
2022.04.15 (1)

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