Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Сценарист "Карточного домика" снимает документалку о Бучанской резне

Сценарист "Карточного домика" снимает документалку о Бучанской резне (14)

Tochka.net 2022.04.14 20:48
Известного американский драматурга вдохновляют украинцы tochka.net Сегодня, 20:00 Известный драматург снимает фильм о Буче © Reuters Сценарист "Карточного домика" и известный драматург Бо Уиллимон приехал в Украину со своей командой, чтобы показать миру правду о том, что делали и как жили российские военные на временно оккупированных территориях Украины. Свой фильм он хочет построить на реальных историях, где в центре сюжетов
БУЧА, СЦЕНАРИСТ, ЗВЕРСТВО, ДОМИК, ДРАМАТУРГ, ФИЛЬМ, Украина, Киев, Россия
2022.04.15 (14)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022