Сценарист "Карточного домика" снимает документалку о Бучанской резне (14)

Tochka.net 2022.04.14 20:48

Известного американский драматурга вдохновляют украинцы tochka.net Сегодня, 20:00 Известный драматург снимает фильм о Буче © Reuters Сценарист "Карточного домика" и известный драматург Бо Уиллимон приехал в Украину со своей командой, чтобы показать миру правду о том, что делали и как жили российские военные на временно оккупированных территориях Украины. Свой фильм он хочет построить на реальных историях, где в центре сюжетов