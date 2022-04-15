Сценарист "Карточного домика" снимает документалку о Бучанской резне (14)

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- Создатель "Карточного домика" снимает в Буче и Бородянке фильм о зверствах россиян : Апостроф 12:30
- Сценарист сериала "Карточный домик" снимет документалку о зверствах в Буче : ITnews 11:43
- Сценарист "Карточного домика" снимет фильм о зверствах оккупантов в Буче : Realist.online 11:41
- Сценарист "Карточного домика" снимет фильм о зверствах россиян в Буче : Iнше ТВ 11:06
- Сценарист "Карточного домика" приехал в Бучу - хочет снять фильм о зверствах российских военных : DsNews 10:43
- О зверствах россиян в Буче снимут фильм: будет заниматься сценарист "Карточного домика" : ПрессОрг24 10:44
- О зверствах россиян в Буче снимут фильм: будет заниматься сценарист "Карточного домика" ФОТО : Front News International 10:35
- Сценарист сериала "Карточный домик" приехал в Украину, чтобы собрать материал о российских зверствах в Буче : 2+2 10:04
- О зверствах россиян в Буче снимут фильм: будет заниматься сценарист "Карточного домика" : Українські національні новини 09:46
- Документальный фильм о зверствах россиян в Буче планирует снять известный американский сценарист : Телеканал "Дом" 09:45
- 09:27 15.04.2022 Сценарист "Карточного домика" снимет фильм о зверствах россиян в Буче : Петр и Мазепа 09:40
- Сценарист культового сериала "Карточный домик" снимет документалку о зверствах оккупантов в Киевской области : Новини Live 09:08
- Сценарист "Карточного домика" снимет фильм о зверствах россиян в Буче : Укринформ 08:31
- Сценарист "Карточного домика" снимет фильм о зверствах россиян в Буче : MY.UA 08:31