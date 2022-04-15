Рада назначила Стрельца министром защиты окружающей среды (3)

Гордон 2022.04.15 00:36
Сегодня 00.09
Верховная Рада на заседании 14 апреля проголосовала за назначение на
должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
Руслана Стрельца, который был врио министра с ноября прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
За назначение Стрельца проголосовали 285 нардепов, 55 воздержались, против
не голосовал никто.
3 ноября 2021 года Верховная Рада проголосовала за отставку Романа
СТРЕЛЕЦ, РУСЛАН, МИНИСТР, СРЕДА, ТРАНСФОРМАЦИЯ, ЖЕЛЕЗНЯК, Стрельца
, Абрамовский
, Железняк
, Стрелец
, Резниченко
, Днепропетровск
, Украина
, Киев