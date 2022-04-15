Рада назначила Стрельца министром защиты окружающей среды (3)

Гордон 2022.04.15 00:36

Сегодня 00.09 Верховная Рада на заседании 14 апреля проголосовала за назначение на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, который был врио министра с ноября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. За назначение Стрельца проголосовали 285 нардепов, 55 воздержались, против не голосовал никто. 3 ноября 2021 года Верховная Рада проголосовала за отставку Романа