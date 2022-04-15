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Власти Украины знали о подготовке вторжения, но ждали другой даты - Данилов (1)

Телеграф.com.ua 2022.04.14 19:43
Михаил Корнилов 14 апреля, 19:32 Алексей Данилов В Украине знали о планах кровавого диктатора владимира путина. Украинские власти знали о готовящемся полномасштабном наступлении рф в Украину, однако ожидали, что оно начнется 22 февраля. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью bbc. Данилов отметил, что власти считали, что рф начнет полномасштабное
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2022.04.15 (1)

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