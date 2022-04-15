15.04.22 09:13 МВФ и партнеры готовятся к масштабному восстановлению Украины, - Георгиева (17)

2022.04.15 (17)2022.04.14 (3) →
- МВФ готовится к восстановлению Украины после войны : Вести-UA 10:48
- МВФ готовится к восстановлению Украины после войны : Судебно-юридическая газета 10:36
- "Конфликт - враг развития". МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины : Український Бізнес Ресурс 10:14
- МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины : Антирейд 10:11
- МВФ уже готовится к масштабному восстановлению Украины после войны : КП в Украине 09:45
- МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины : Gazeta.ua 09:44
- 15.04.22 09:13 МВФ и партнеры готовятся к масштабному восстановлению Украины, - Георгиева : Цензор.Нет 09:32
- МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины - Георгиева : Business Information Network 09:31
- МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины, - директор : Вести.ua 09:15
- МВФ готовится к масштабным усилиям по восстановлению Украины : ОстроВ 09:10
- 15.04.2022 08:57 МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины после войны с РФ : Аргументы и Факты Украина 09:09
- МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины после войны : Главное 09:06
- МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины после войны : РБК-Україна 08:46
- МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины - Георгиева : NewsMir.info 08:05
- МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины - Георгиева : MY.UA 07:16
- МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины - Георгиева : Укринформ 07:16