15.04.22 09:13 МВФ и партнеры готовятся к масштабному восстановлению Украины, - Георгиева (17)

Цензор.Нет 2022.04.15 09:32

Фото: невідоме МВФ увеличил экстренное финансирование помочь Украине, запустил специальный счет для дальнейшего финансирования и вместе с международными партнерами готовится к масштабным усилиям по восстановлению страны. Об этом в интервью сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. "МВФ увеличил экстренное финансирование в размере 1,4 млрд долларов, чтобы