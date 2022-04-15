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Фокус: Украина

15.04.22 09:13 МВФ и партнеры готовятся к масштабному восстановлению Украины, - Георгиева (17)

Цензор.Нет 2022.04.15 09:32
Фото: невідоме МВФ увеличил экстренное финансирование помочь Украине, запустил специальный счет для дальнейшего финансирования и вместе с международными партнерами готовится к масштабным усилиям по восстановлению страны. Об этом в интервью сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. "МВФ увеличил экстренное финансирование в размере 1,4 млрд долларов, чтобы
ПРОЦВЕТАНИЕ, УКРАИНА, РАСПОРЯДИТЕЛЬ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ВРАГ, ПАНДЕМИЯ, Украина, Россия, Молдова
2022.04.15 (17)

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