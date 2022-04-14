14.04.22 23:50 В оккупированный Севастополь доставили 14 матросов из подбитого крейсера "Москва", - Цимбалюк (1)

Цензор.Нет 2022.04.15 00:02
Журналист Роман Цимбалюк обнародовал информацию о том, что в оккупированный
Севастополь доставили 14 матросов из потопленного флагмана Черноморского
флота РФ крейсера "Москва".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Цимбалюк подчеркнул: "Около 10:00 14 апреля из ракетного крейсера "Москва"
в Севастополь доставлены 14 моряков, в том числе начальник медицинской
службы корабля.
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