14.04.22 23:50 В оккупированный Севастополь доставили 14 матросов из подбитого крейсера "Москва", - Цимбалюк (1)

Цензор.Нет 2022.04.15 00:02

Журналист Роман Цимбалюк обнародовал информацию о том, что в оккупированный Севастополь доставили 14 матросов из потопленного флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва". Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке. Цимбалюк подчеркнул: "Около 10:00 14 апреля из ракетного крейсера "Москва" в Севастополь доставлены 14 моряков, в том числе начальник медицинской службы корабля.