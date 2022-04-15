Рада приняла закон об уголовной ответственности до 12 лет за пособничество агрессору. Детали документа (3)

Страна.ua 2022.04.14 23:31
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Рада одобрила новый закон. Фото: Фейсбук
На заседании 14 апреля Верховная Рада приняла закон о введении уголовной
ответственности до 12 лет тюрьмы за пособничество государству-агрессору.
Ранее документ был возвращен президентом с правками.
Благодаря закону отныне в Уголовном кодексе появится статья 111-2, которая
за "умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору",
ПОСОБНИЧЕСТВО, АГРЕССОР, КОНФИСКАЦИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЛЕТ, КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ, Зеленский
, Украина