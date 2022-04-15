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Рада приняла закон об уголовной ответственности до 12 лет за пособничество агрессору. Детали документа

Рада приняла закон об уголовной ответственности до 12 лет за пособничество агрессору. Детали документа (3)

Страна.ua 2022.04.14 23:31
23:25, сегодня Рада одобрила новый закон. Фото: Фейсбук На заседании 14 апреля Верховная Рада приняла закон о введении уголовной ответственности до 12 лет тюрьмы за пособничество государству-агрессору. Ранее документ был возвращен президентом с правками. Благодаря закону отныне в Уголовном кодексе появится статья 111-2, которая за "умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору",
ПОСОБНИЧЕСТВО, АГРЕССОР, КОНФИСКАЦИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЛЕТ, КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ, Зеленский, Украина
2022.04.15 (3)

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