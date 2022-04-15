Рада приняла закон об уголовной ответственности до 12 лет за пособничество агрессору. Детали документа (3)

Страна.ua 2022.04.14 23:31

23:25, сегодня Рада одобрила новый закон. Фото: Фейсбук На заседании 14 апреля Верховная Рада приняла закон о введении уголовной ответственности до 12 лет тюрьмы за пособничество государству-агрессору. Ранее документ был возвращен президентом с правками. Благодаря закону отныне в Уголовном кодексе появится статья 111-2, которая за "умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору",