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Позывной "Волк": на Киевщине местный житель устроил охоту на оккупантов, в разведке раскрыли детали

Позывной "Волк": на Киевщине местный житель устроил охоту на оккупантов, в разведке раскрыли детали (20)

Politeka 2022.04.15 11:10
В Киевской области местный житель самостоятельно ликвидировал 12 российских оккупантов. Также ему удалось уничтожить и прорывавшийся в Киев экипаж вражеской БТР. сегодня, 10:53 Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Так, в разведке рассказали, что мужчина с позывным "Волк" после захода оккупационных войск на Киевщину предоставлял силам ВСУ точную информацию о дислокации врага.
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2022.04.15 (20)

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