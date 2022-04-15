Позывной "Волк": на Киевщине местный житель устроил охоту на оккупантов, в разведке раскрыли детали (20)

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- Разведчик ВСУ в тылу врага уничтожил большую группу оккупантов : Винница Реал 11:46
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- 15 апреля 2022 10:22 В Киевской области местный житель самостоятельно ликвидировал 12 российских оккупантов : Dynamomania.com 10:34
- На Киевщине местный житель самостоятельно ликвидировал 12 оккупантов : Dnepr.express 10:31
- Украинский доброволец с позывным "Волк" ликвидировал 12 российских оккупантов на Киевщине - Минобороны : Obozrevatel 10:01
- Доброволец с позывным "Волк" уничтожил своими руками десяток оккупантов: что о нем известно : РБК-Україна 09:46
- 15.04.2022 в 09:31 На Киевщине местный житель самостоятельно ликвидировал 12 оккупантов и весь экипаж БТР : InfoResist.org 09:45
- Житель Киевщины уничтожил 12 оккупантов и экипаж БТР : Хвиля 09:41
- Под Киевом местный житель самостоятельно ликвидировал 12 оккупантов: история героя : MY.UA 09:31
- Под Киевом местный житель самостоятельно ликвидировал 12 оккупантов: история героя : Апостроф 09:30
- В Киевской области местный житель самостоятельно ликвидировал 12 российских оккупантов : UA-Футбол 09:14
- Позывной "Волк": история про жителя Киевщины, который уничтожил из личного оружия 12 орков : Новини Live 09:08
- Под Киевом местный житель ликвидировал 12 оккупантов : Gorsovet.com.ua 08:37
- Сам уничтожил 12 оккупантов и экипаж БТР: местный житель Киевщины героически выступил против врага : Главред 07:06