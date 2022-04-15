Позывной "Волк": на Киевщине местный житель устроил охоту на оккупантов, в разведке раскрыли детали (20)

Politeka 2022.04.15 11:10

В Киевской области местный житель самостоятельно ликвидировал 12 российских оккупантов. Также ему удалось уничтожить и прорывавшийся в Киев экипаж вражеской БТР. сегодня, 10:53 Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Так, в разведке рассказали, что мужчина с позывным "Волк" после захода оккупационных войск на Киевщину предоставлял силам ВСУ точную информацию о дислокации врага.