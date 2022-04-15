Апрель, 14 в 22:15 В Украине вновь можно покупать наличную валюту - НБУ (1)

ICTV Факти 2022.04.14 22:36
Анастасия Гевко редактор ленты
С четверга, 14 апреля, НБУ разрешил банкам продавать населению наличную
иностранную валюту.
Как сообщила пресс-служба Нацбанка, возобновление продажи наличной валюты
будет способствовать уменьшению функционирования нелегальных обменников, а
значит, снижению рисков для граждан.
Для того, чтобы предотвратить давление на валютный рынок, в НБУ решили
позволить продажу только в пределах разницы между общим объемом покупки и
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