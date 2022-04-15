Апрель, 14 в 22:15 В Украине вновь можно покупать наличную валюту - НБУ (1)

ICTV Факти 2022.04.14 22:36

Анастасия Гевко редактор ленты С четверга, 14 апреля, НБУ разрешил банкам продавать населению наличную иностранную валюту. Как сообщила пресс-служба Нацбанка, возобновление продажи наличной валюты будет способствовать уменьшению функционирования нелегальных обменников, а значит, снижению рисков для граждан. Для того, чтобы предотвратить давление на валютный рынок, в НБУ решили позволить продажу только в пределах разницы между общим объемом покупки и