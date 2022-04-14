Франция готовится вернуть посольство в Киев (12)

2022.04.15 (12)2022.04.14 (7) →
- Франция готовится вернуть посольство в Киев : Вести.ua 07:45
- 15 апреля, 06:29 Франция готовится вернуть посольство в Киев : Думская.net 06:33
- Франция возвращает посольство в Киев : Bigmir)net Новости 04:39
- Посольство Франции возвращается в Киев - Ле Дриан : ZN,UA 04:16
- Посольство Франции вскоре вернется из Львова в Киев : NewsMir.info 04:05
- Посольство Франции вскоре вернется из Львова в Киев : MY.UA 03:31
- Посольство Франции вскоре вернется из Львова в Киев : Укринформ 03:16
- Франция возвращает посольство в Киев : ОстроВ 01:10
- Франция готовится вернуть посольство в Киев : FaceNews 00:45
- Франция на уровне ЕС поддержала нефтяное эмбарго против россии, - Дмитрий Кулеба : UA-Футбол 00:44
- Франция решила вернуть посольство в Киев : Obozrevatel 00:31