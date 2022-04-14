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Франция готовится вернуть посольство в Киев

Франция готовится вернуть посольство в Киев (12)

Українська правда 2022.04.14 23:40
"Европейская правда" - Четверг, 14 апреля 2022, 23:16 Франция готовится вернуть свое посольство в Украине из Львова в Киев. Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в МИД Франции после разговора Жана-Ива Ле Дриана с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. "Министр проинформировал украинского коллегу о решении французских властей вернуть посольство Франции в Украине в Киев из Львова, где оно находилось с
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2022.04.15 (12)

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