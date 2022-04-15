Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Днепропетровская область попала под вражеский обстрел: первые подробности

Днепропетровская область попала под вражеский обстрел: первые подробности (1)

Главред 2022.04.15 00:06
14 апреля 2022, 23:46 Вражеский снаряд попал в Синельниковском районе на границе с Запорожской и Донецкой областями. Днепропетровская область попала под обстрел В четверг, 14 апреля, орки нанесли мощный ракетный удар по Днепропетровской области, в результате которого ракета упала возле нежилого помещения, сообщает председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. Вражеский снаряд попал в Синельниковском районе на границе с Запорожской и
САПЕР, ОККУПАНТ, РАКЕТА, РАЗМИНИРОВАНИЕ, МЕТАЛЛОЛОМ, СНАРЯД, Лукашук, Запорожье, Донецк, Днепропетровск, Кострома, Украина, Россия
2022.04.15 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022