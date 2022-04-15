Днепропетровская область попала под вражеский обстрел: первые подробности (1)

Главред 2022.04.15 00:06
14 апреля 2022, 23:46
Вражеский снаряд попал в Синельниковском районе на границе с Запорожской и
Донецкой областями.
Днепропетровская область попала под обстрел
В четверг, 14 апреля, орки нанесли мощный ракетный удар по Днепропетровской
области, в результате которого ракета упала возле нежилого помещения,
сообщает председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
Вражеский снаряд попал в Синельниковском районе на границе с Запорожской и
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