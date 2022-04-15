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15.04.2022 08:43 В "Азове" озвучили потери России в войне за Мариуполь

15.04.2022 08:43 В "Азове" озвучили потери России в войне за Мариуполь (10)

ДонПресс 2022.04.15 09:03
С момента осады Мариуполя Донецкой области российскими войсками украинские защитники нанесли армии РФ огромные потери в живой силе и технике. Об этом сообщает заместитель командира полка "Азов", капитан Святослав Паламар "Калина" в своем видеообращении. По его словам, бойцы отдельного отряда специального назначения (полка) "Азов" уничтожили и ранили более 2 тысяч единиц вражеской пехоты,
МАРИУПОЛЬ, РЫСЬ, ОККУПАНТ, ТАЙФУН, ПОЛКА, БОЕЦ, Украина, Россия
2022.04.15 (10)

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