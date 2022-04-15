15.04.2022 08:43 В "Азове" озвучили потери России в войне за Мариуполь (10)

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- В Мариуполе азовцы уничтожили 2 тысячи оккупантов : Waves-ua 09:55
- "Каждый час уничтожается до двух оккупантов" - "азовцы" рассказали, сколько ликвидировали террористов в Мариуполе : Gazeta.ua 09:44
- В "Азове" назвали потери российских оккупантов в Мариуполе : Lenta.ua 09:08
- 15.04.2022 08:43 В "Азове" озвучили потери России в войне за Мариуполь : ДонПресс 09:03
- "Каждый час уничтожается до двух оккупантов": в "Азове" сообщили о потерях врага в Мариуполе : ОстроВ 08:10
- "Азовцы" обнародовали количество ликвидированных в Мариуполе оккупантов : UA.news 07:56
- В Мариуполе азовцы уничтожили 2 тысячи оккупантов : Измаил вечерний 07:44
- Каждый час - 2 оккупанта, каждые 3 часа - вражеская техника: "Азовцы" рассказали о потерях РФ в Мариуполе : Цензору.нет 07:20
- В "Азове" рассказали, сколько уничтожено российских оккупантов в блокированном Мариуполе : РБК-Україна 07:16
- В Мариуполе азовцы уничтожили 2 тысячи оккупантов : Bigmir)net Новости 04:09