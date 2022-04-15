15.04.2022 08:43 В "Азове" озвучили потери России в войне за Мариуполь (10)

ДонПресс 2022.04.15 09:03

С момента осады Мариуполя Донецкой области российскими войсками украинские защитники нанесли армии РФ огромные потери в живой силе и технике. Об этом сообщает заместитель командира полка "Азов", капитан Святослав Паламар "Калина" в своем видеообращении. По его словам, бойцы отдельного отряда специального назначения (полка) "Азов" уничтожили и ранили более 2 тысяч единиц вражеской пехоты,