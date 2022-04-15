13:58 15.04.2022 Киевсовет решил переименовать сквер Дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариуполя (30)

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- В Киеве переименовали три железнодорожных станции и библиотеку, названия которых связаны с РФ : Страна.ua 15:46
- В Киеве сквер Дружбы с москвой переименовали в Героев Мариуполя : Українські національні новини 15:46
- В столице скверу дружбы между Киевом и Москвой дали новое название : УНИАН 15:45
- Дерусификация: ряд городских объектов в Киеве переименовали : Gazeta.ua 15:44
- Апрель, 15 в 15:20 В честь защитников Мариуполя: в Киеве переименовали сквер дружбы с Москвой : ICTV Факти 15:36
- Сквер Дружбы между Киевом и Москвой переименовали в сквер Героев Мариуполя : Газета День 15:28
- 14:58 15 Апр 2022 В Киеве переименовали бывший сквер дружбы с москвой : Рубрика 15:27
- В Киеве переименовали бывший сквер дружбы с Москвой на Героев Мариуполя : Слово і Діло 15:13
- В Киеве переименовали сквер дружбы между Киевом и Москвой в Героев Мариуполя : Парламент.UA 15:10
- 15.04.22 14:40 Киев переименовал сквер дружбы Киева и Москвы в честь Героев Мариуполя. ВИДЕО : Цензор.Нет 15:02
- 15.04.2022 в 14:47 Киевсовет переименовал сквер дружбы между Киевом и Москвой : InfoResist.org 15:00
- Киевсовет переименовал сквер Дружбы между Киевом и Москвой : Версии.com 14:53
- Киевсовет переименовал сквер дружбы между Киевом и Москвой: какое теперь название : ТСН.ua 14:46
- Сквер дружбы с Москвой в Киеве переименован в Героев Мариуполя : Українська правда 14:40
- В Киеве переименовали сквер дружбы с Москвой : Bigmir)net Новости 14:39
- В Киеве уберут связанные с россией названия объектов до 9 мая 2022 года : GlavPost.Com 14:36
- "Героев Мариуполя": Киевсовет переименовал сквер дружбы между Киевом и Москвой : Еспресо TV 14:34
- Киев переименовал сквер дружбы Киева и Москвы в честь Героев Мариуполя : Новости Донбасса 14:32
- В Киеве появился сквер Героев Мариуполя : Апостроф 14:30
- Киев до 9 мая переименует все объекты, названия которых связаны с Россией : РБК-Україна 14:16
- 13:58 15.04.2022 Киевсовет решил переименовать сквер Дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариуполя : Интерфакс-Україна 14:15
- На Теремках бывший сквер дружбы с Москвой переименовали в сквер Героев Мариуполя : MY.UA 14:15
- Сквер "дружбы" Киева и Москвы переименован в Героев Мариуполя, на очереди еще десятки улиц : ЛІГАБізнесІнформ 14:08
- На Теремках бывший сквер дружбы с Москвой переименовали в сквер Героев Мариуполя : NewsMir.info 14:05
- Киев переименовал сквер дружбы Киева и Москвы в честь Героев Мариуполя : РБК-Україна 14:01
- На Теремках бывший сквер дружбы с Москвой переименовали в сквер Героев Мариуполя : Укринформ 14:01
- Киевский сквер дружбы между Киевом и Москвой переименовали в честь Героев Мариуполя : Страна.ua 13:46
- Кличко инициировал переименование сквера в Киеве в честь героев Мариуполя : Комментарии.Киев 09:07
- Кличко решил переименовать сквер дружбы Киева и Москвы | ВЕСТИ : Наша Столиця 00:21