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13:58 15.04.2022 Киевсовет решил переименовать сквер Дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариуполя

13:58 15.04.2022 Киевсовет решил переименовать сквер Дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариуполя (30)

Интерфакс-Україна 2022.04.15 14:15
Киевсовет на сегодняшнем заседании, в котором приняли участие 93 депутата, принял решение о переименовании бывшего сквера, названного в честь дружбы Киева и Москвы, в сквер Героев Мариуполя, сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко. "Сегодня я подал проект решения о переименовании бывшего сквера дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариуполя.
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2022.04.15 (30)

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