13:58 15.04.2022 Киевсовет решил переименовать сквер Дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариуполя (30)

Интерфакс-Україна 2022.04.15 14:15

Киевсовет на сегодняшнем заседании, в котором приняли участие 93 депутата, принял решение о переименовании бывшего сквера, названного в честь дружбы Киева и Москвы, в сквер Героев Мариуполя, сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко. "Сегодня я подал проект решения о переименовании бывшего сквера дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариуполя.