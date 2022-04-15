Демонстрация присутствия: корабли НАТО вошли в Балтийское море (14)

Новое Время 2022.04.15 10:01
15 апреля, 09:54
Морская группа НАТО проведет учения с эстонским военно-морским флотом
(Фото:ERR)
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В Балтийское море вошла часть кораблей 1-й постоянной морской группы
быстрого реагирования НАТО SNMG1.
Как сообщает ERR, они будут участвовать в учениях с соседними странами-
союзниками и государствами-партнерами.
Данная группа состоит из пяти кораблей, а возглавляет ее командор
королевского военно-морского флота Нидерландов.
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