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Демонстрация присутствия: корабли НАТО вошли в Балтийское море

Демонстрация присутствия: корабли НАТО вошли в Балтийское море (14)

Новое Время 2022.04.15 10:01
15 апреля, 09:54 Морская группа НАТО проведет учения с эстонским военно-морским флотом (Фото:ERR) Поддержи НВ В Балтийское море вошла часть кораблей 1-й постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Как сообщает ERR, они будут участвовать в учениях с соседними странами- союзниками и государствами-партнерами. Данная группа состоит из пяти кораблей, а возглавляет ее командор королевского военно-морского флота Нидерландов.
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