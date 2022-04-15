15.04.2022, 08:21 Пентагон не исключает атаки русских убийц по Киеву (15)

АСН.in.ua 2022.04.15 09:13

Военное ведомство Соединенных Штатов Америки не исключает возможности нанесения ракетного удара по столице Украины. Оккупационные войска русских убийц и насильников может продолжать осуществлять ракетные атаки и на другие города Украины. Об этом сказал во время брифинга спикер Пентагона Джо Кирби в ответ на просьбу прокомментировать заявления русских убийц о намерении атаковать "центры принятия решений" на территории нашей страны.