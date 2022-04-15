В Херсонской области прошел обмен пленными (20)

Соцпортал 2022.04.15 08:33

08:30, 15.04.2022 В Херсоне обменяли 4 русских пленных на 5 украинских Алена Ткалич В Херсонской области районе поселка Посад-Покровское 4 пленных российских военных обменяли на 5 украинских. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг". После напряженных переговоров, удалось достичь договоренностей по обмену пленными в районе поселка Посад-Покровское, где 4 пленных российских военных было обменено на наших 5, - говорится в сообщении.