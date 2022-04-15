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Фокус: Украина

ВСУ сбили в Одесской области вражеский дрон "Орлан" за 120 тысяч долларов (26)

Главред 2022.04.15 10:36
15 апреля 2022, 10:29 Россиянам пришлось попрощаться с еще одним дорогостоящим беспилотником - его навсегда приземлили воины 28-й ОМБР. ВСУ сбили в Одесской области вражеский дрон "Орлан" за 120 тысяч долларов/ Фото иллюстративное, Telegram Минобороны Украины В Одесской области украинские защитники сбили беспилотник "Орлан" российских войск. Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей
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