ВСУ сбили в Одесской области вражеский дрон "Орлан" за 120 тысяч долларов (26)

Главред 2022.04.15 10:36

15 апреля 2022, 10:29 Россиянам пришлось попрощаться с еще одним дорогостоящим беспилотником - его навсегда приземлили воины 28-й ОМБР. ВСУ сбили в Одесской области вражеский дрон "Орлан" за 120 тысяч долларов/ Фото иллюстративное, Telegram Минобороны Украины В Одесской области украинские защитники сбили беспилотник "Орлан" российских войск. Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей