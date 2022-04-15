Министр обороны Словакии сравнил Путина с Гитлером (25)

- Министр обороны Словакии сравнил Путина с Гитлером: "Его нужно остановить в Украине, прежде чем он станет двигаться на Запад" : ТСН.ua 11:01
- "Равен Гитлеру": министр обороны Словакии выдал нелестное для Путина сравнение : DsNews 10:59
- В Минобороны Словакии Путина сравнили с Гитлером : UA.news 10:06
- Глава Минобороны Словакии приравнял путина к Гитлеру : GlavPost.Com 10:36
- Министр обороны Словакии сравнил Путина с Гитлером : Фраза.ua 10:35
- Министр обороны Словакии сравнил Путина с Гитлером : Николаевский центр журналистских расследований 10:34
- 10:07 15 Апр 2022 Министр обороны Словакии заявил, что путин "равен гитлеру" : Рубрика 10:27
- 15 апреля 2022, 09:29 В Словакии сравнили Путина с Гитлером и озвучили свою позицию по Украине : Dialog.ua 10:25
- Министр обороны Словакии: "Путин равняется Гитлеру. Его нужно остановить в Украине, пока не продвинулся дальше на Запад" : ZN,UA 10:17
- Министр обороны Словакии сравнил Путина с Гитлером : Новое Время 10:16
- Глава Минобороны Словакии сравнил Путина с Гитлером : Главное 10:06
- Министр обороны Словакии сравнил путина с гитлером : NewsMir.info 10:05
- "Это новая мировая реальность": глава Минобороны Словакии сравнил Путина с Гитлером : Obozrevatel 10:01
- Министр обороны Словакии сравнил путина с гитлером : Goodnews.ua 09:56
- Министр обороны "прифронтовой" Словакии сравнил Путина с Гитлером : УНИАН 09:52
- Министр обороны Словакии сравнил путина с гитлером : Укринформ 09:46
- Глава Минобороны Словакии заявил, что Путин равен Гитлеру : MY.UA 09:46
- Глава Министерства обороны Словакии сравнил путина с гитлером : UA-Футбол 09:44
- 15.04.2022 09:10 "Равный Гитлеру": Словакия призывает остановить Путина, пока он не дошел до Запада : ДонПресс 09:33
- Министр обороны Словакии приравнял Путина к Гитлеру : РБК-Україна 09:31
- Глава Минобороны Словакии сравнил Путина с Гитлером : 24 канал 09:30
- Глава Минобороны Словакии заявил, что Путин равен Гитлеру : КП в Украине 09:15
- В Словакии сравнили путина с Гитлером : Слово і Діло 09:12
- Глава Минобороны Словакии сравнил Путина с Гитлером : УП Європейська правда 09:04
- Глава Минобороны Словакии сравнил Путина с Гитлером : Українська правда 08:40