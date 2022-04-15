Министр обороны Словакии сравнил Путина с Гитлером (25)

Новое Время 2022.04.15 10:16

15 апреля, 10:02 Путин уже равен Гитлеру, заявил глава Минобороны Словакии (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel) Поддержи НВ Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что после полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин уже равен Адольфу Гитлеру. Война России против Украины - главные события 15 апреля Надь подчеркнул, что Путина необходимо остановить в Украине, прежде чем он начнет двигаться на Запад, сообщает The New York Times.