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Фокус: Украина

Министр обороны Словакии сравнил Путина с Гитлером (25)

Новое Время 2022.04.15 10:16
15 апреля, 10:02 Путин уже равен Гитлеру, заявил глава Минобороны Словакии (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel) Поддержи НВ Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что после полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин уже равен Адольфу Гитлеру. Война России против Украины - главные события 15 апреля Надь подчеркнул, что Путина необходимо остановить в Украине, прежде чем он начнет двигаться на Запад, сообщает The New York Times.
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