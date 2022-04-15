В Мариуполе оккупанты эксгумируют тела убитых, похороненных во дворах домов (29)

ТСН.ua 2022.04.15 10:46

10:28, 15.04.22 Россияне также запрещают хоронить погибших. В Мариуполе кафиры государства-террористки России начали эксгумацию тел, похороненных во дворах жилых домов Об этом сообщили на официальной странице Мариупольского городского совета. "Новый уровень "зачисток" от оккупантов", - отметили в мэрии. Также отмечается, что россияне запрещают захоронение убитых ими же людей. "В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не дает возможности