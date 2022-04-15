В Мариуполе оккупанты эксгумируют тела убитых, похороненных во дворах домов (29)

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- Концы в крематорий. В Мариуполе рашисты начали эксгумировать тела, захороненные во дворах : Iнше ТВ 11:06
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- Новый уровень "зачистки". Оккупанты в Мариуполе начали эксгумацию погибших : РБК-Україна 10:46
- В Мариуполе россияне проводят эксгумацию тел похороненных во дворах домов - горсовет : Українські національні новини 10:46
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- Оккупанты в Мариуполе проводят эксгумацию тел убитых и не дают похоронить жертв родственникам : Obozrevatel 10:46
- В Мариуполе россияне проводят эксгумацию тел похороненных во дворах домов - горсовет : ПрессОрг24 10:45
- В Мариуполе оккупанты начали эксгумацию тел гражданских и не разрешают хоронить умерших : Українська правда 10:40
- 15.04.2022 10:28 Войска РФ в Мариуполе перешли на новый уровень "зачисток". Власти рассказали жуткие подробности : ДонПресс 10:33
- 15.04.22 09:25 Новый уровень "зачисток": оккупанты эксгумируют тела мариупольцев, похороненные во дворах жилых домов - горсовет : Цензор.Нет 10:32
- В Мариуполе оккупанты запрещают хоронить погибших и проводят эксгумацию тел - горсовет : Новое Время 10:31
- Россияне проводят эксгумацию тел жителей Мариуполя, которых похоронили во дворах : 24 канал 10:30
- Безбожники: в Мариуполе рашисты выкапывают трупы из могил во дворах : Наше Місто Дніпро 10:22
- Россияне запрещают жителям Мариуполя хоронить погибших и эксгумируют тела похороненных : УНИАН 10:21
- В Мариуполе оккупанты начали эксгумировать тела, которые были похоронены во дворах жилых домов : Odessa Online 10:18
- Россияне начали эксгумацию тел убитых мариупольцев : Новости Донбасса 10:12
- В Мариуполе оккупанты начали массовую эксгумацию тел похороненных жителей : ZN,UA 10:17
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- В Мариуполе российские военные эксгумируют тела уже похороненных мирных жителей : КП в Украине 10:15
- Неописуемые зверства. Российская армия проводит эксгумацию тел в Мариуполе во дворах домов : UA-Футбол 10:14
- 10:05 15.04.2022 Оккупанты в Мариуполе начали эксгумацию тел погибших и запрещают похороны : Петр и Мазепа 10:10
- Апрель, 15 в 9:58 В Мариуполе наемники РФ запрещают хоронить людей и извлекают тела погибших : ICTV Факти 10:06
- Новый уровень "зачисток" от оккупантов - Мариупольский городской совет : 34 телеканал Дніпро 10:04
- 15 апреля, 10:00 В Мариуполе российские оккупанты проводят эксгумацию тел и не дают хоронить местных жителей : Думская.net 10:03
- Военные РФ запрещают жителям Мариуполя хоронить погибших родственников : Вести.ua 09:45
- Оккупанты в Мариуполе начали эксгумировать тела, похороненные во дворах жилых домов - горсовет : Слово і Діло 09:42
- В Мариуполе рашисты эксгумируют тела во дворах и не позволяют хоронить новые : ОстроВ 09:40
- 09:26 15.04.2022 Оккупанты запрещают жителям Мариуполя хоронить погибших родственников, в городе работают 13 мобильных крематориев - горсовет : Интерфакс-Україна 09:30