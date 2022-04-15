Ситуация в Скадовске накаляется: оккупанты подняли свои триколоры (23)

УНИАН 2022.04.15 09:51

Виолетта Орлова 09:37, 15.04.22 Городской голова Скадовска Александр Яковлев заявляет, что горсовет и работники исполкома не будут сотрудничать с оккупантами. В Скадовске оккупанты сняли флаги Украины со здания городского совета и с флагштока в центре города / фото REUTERS Сегодня утром в Скадовске оккупанты сняли флаги Украины со здания городского совета и с флагштока в центре города и повесили свои триколоры.