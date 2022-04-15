Ситуация в Скадовске накаляется: оккупанты подняли свои триколоры (23)

- Скадовский городской совет отказался сотрудничать с российскими захватчиками : NewsMir.info 11:05
- 15.04.2022 10:41 Войска РФ подняли российский флаг над еще одним городом Херсонщины : ДонПресс 11:03
- 15 апреля, 10:31 Во временно оккупированном Скадовске захватчики вывесили свои флаги: горсовет с ними сотрудничать не будет : Думская.net 11:03
- 15.04.22 10:43 В Скадовске оккупанты повесили триколоры, чиновники горсовета не вышли на работу, - мэр Яковлев : Цензор.Нет 11:02
- Скадовский городской совет отказался сотрудничать с российскими захватчиками : Укринформ 11:01
- Оккупационные войска подняли российский флаг в Скадовске вместо украинского - мэр : Крым.Реалии RFE/RL 10:51
- В Скадовске оккупанты повесили российские флаги : Українські національні новини 10:46
- В Скадовске оккупанты повесили российские флаги : ПрессОрг24 10:44
- Ситуация на Херсонщине: оккупанты подняли российские флаги в Скадовске : Слово і Діло 10:42
- В Скадовске на Херсонщине оккупанты сняли флаги Украины со здания горсовета : Obozrevatel 10:31
- В Скадовске военные РФ сняли флаги Украины со здания горсовета : Вести.ua 10:15
- Апрель, 15 в 9:51 В Скадовске оккупанты сняли украинские флаги и повесили триколоры : ICTV Факти 10:06
- Оккупанты подняли российские флаги в Скадовске : Главное 10:06
- В Скадовске оккупанты сняли украинские флаги со здания горсовета и флагштока и повесили российские, - мэр : Еспресо TV 10:04
- В Скадовске военные РФ сняли флаги Украины - мэр : MY.UA 10:01
- В Скадовске российские оккупанты сняли украинские флаги : ТСН.ua 10:01
- Оккупанты подняли российские флаги в Скадовске. Исполком не вышел на работу : РБК-Україна 10:01
- В Скадовске россияне сняли украинские флаги и повесили свои : 24 канал 10:00
- В Скадовске над зданием горсовета подняли российский флаг : Kherson.life 09:59
- Ситуация в Скадовске накаляется: оккупанты подняли свои триколоры : УНИАН 09:51
- Скадовск: российские военные поснимали украинские флаги : Українська правда 09:40
- В Складовске российские военные сняли со здания горсовета флаг Украины и вывесили триколор : Страна.ua 09:31