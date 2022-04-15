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Фокус: Украина

15.04.2022 11:05 Польша запретила импорт угля из РФ и заморозила роccийские активы (32)

Аргументы и Факты Украина 2022.04.15 11:09
Киев, 15 апреля - АиФ-Украина. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о специальных решениях в сфере противодействия поддержке агрессии РФ против Украины и обеспечения национальной безопасности. Документ включает эмбарго на поставки российского угля и заморозку активов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Do Rzeczy. Новый закон допускает создание санкционного списка, куда войдут физические
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