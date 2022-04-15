"Это наши херачат!". Российский оккупант подтверждает, что их войска обстреливают Брянскую область (АУДИО) (15)

ОстроВ 2022.04.15 10:10

15.04.2022 10:04. Российские оккупанты подтверждают, что это они обстреляли с. Климово в Брянской области, хотя и обвинили в этом Украину. Это подтверждают свежие перехваты телефонных разговоров оккупантов, - сообщает Служба безопасности Украины. "Это наши херачат", - объясняет жене российский захватчик, который сейчас находится в Донецкой области. На ее вопрос, "зачем так делать?" отвечает просто: "Так надо.