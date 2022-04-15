"Это наши херачат!". Российский оккупант подтверждает, что их войска обстреливают Брянскую область (АУДИО) (15)

- Перехват СБУ: россия обстреляла село в Брянской области и обвинила Украину : NewsMir.info 11:05
- СБУ обнародовала аудио, на котором российский военный объясняет, зачем РФ обстреливает свою территорию: Так надо! : КП в Украине 10:45
- 10:32 15.04.2022 Российская армия специально обстреляла с.Климово в Брянской области, чтобы обвинить в этом Украину - СБУ : Интерфакс-Україна 10:45
- "Это наши": оккупант признался, кто н а самом деле и зачем обстреливает Брянскую область : Politeka 10:40
- "Это наши херачат". СБУ опубликовала разговор рашистов об обстрелах Брянской области (АУДИО) : Iнше ТВ 10:36
- "Это наши хе* * * * т": россияне обстреляли поселок в Брянской области и обвинили Украину. СБУ перехватила разговоры оккупантов : Еспресо TV 10:34
- 15.04.22 10:09 "Это наши херачат": СБУ получила доказательства, что Россия сама обстреляла поселок в Брянской области. АУДИО : Цензор.Нет 10:32
- Перехват СБУ: россия обстреляла село в Брянской области и обвинила Украину : Укринформ 10:31
- Оккупант рассказал жене, что это сами россияне обстреляли село в Брянской области в РФ : ТСН.ua 10:31
- Россияне сами обстреляли Брянскую область: СБУ перехватила разговор : 24 канал 10:30
- Это наши херачат: оккупанты в разговорах с родными говорят, что рф обстреляла Брянскую область : Наше Місто Дніпро 10:22
- Россия сама обстреляла Брянскую область - СБУ со ссылкой на перехваченные переговоры : Слово і Діло 10:12
- Рф сама обстреляла село в Брянской области, свидетельствует перехваченный разговор : OstanniPodii.com 10:12
- "Это наши херачат!". Российский оккупант подтверждает, что их войска обстреливают Брянскую область (АУДИО) : ОстроВ 10:10
- Российский солдат подтвердил, что вс рф и обстреляли Брянскую область : Depo 10:03