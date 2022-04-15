В Каховке погибли люди, вышедшие посмотреть на уничтожение ракеты РФ - территориальная громада (23)

Новое Время 2022.04.15 14:01

15 апреля, 13:53 Ракета была перехвачена над поселком Плодовое (Фото:Воздушное командование Восток) Поддержи НВ В пятницу, 15 апреля, в Каховке Херсонской области от осколочных ранений, полученных в результате падения российской ракеты, уничтоженной украинской системой ПВО, погибли два человека. Война России против Украины - главные события 15 апреля Об этом сообщили в пресс-службе территориальной громады.