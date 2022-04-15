В Каховке погибли люди, вышедшие посмотреть на уничтожение ракеты РФ - территориальная громада (23)

- В Каховке осколки сбитой ракеты убили двух гражданских : Херсон Daily 14:07
- Вышли посмотреть на сбитую ракету. В Каховке пятеро местных получили ранения, есть погибшие : Херсон Daily 14:07
- Вышли посмотреть на сбитую ракету и попали под обстрел: в Таврийске погибли двое гражданских, есть ранены : Еспресо TV 14:04
- В Каховке погибли люди, вышедшие посмотреть на уничтожение ракеты РФ - территориальная громада : Новое Время 14:01
- Вышли посмотреть на сбитую ракету. В Каховке пятеро местных получили ранения, есть погибшие : РБК-Україна 13:46
- Над Херсонской областью сбили вражескую ракету: есть погибшие и раненые : Українські національні новини 13:45
- Над Херсонской областью сбили вражескую ракету: есть погибшие и раненые : ПрессОрг24 13:45
- Над Херсонской областью сбили ракету: есть погибшие и раненые : ПрессОрг24 13:45
- Вышли посмотреть на сбитую ракету. В Херсонской области два человека погибли, трое получили ранения : Гордон 13:36
- Вышли "посмотреть": в Каховке гражданских убили осколки сбитой ракеты : From-UA.com 13:35
- Под Херсоном погибли два человека, вышедших посмотреть на сбитую ракету : Вести.ua 13:15
- Под Таврийском сбили ракету, двое погибли от обломков : Слово і Діло 13:12
- "Хотели увидеть сбитую ракету": В Каховке двое убитых и трое раненых : Bigmir)net Новости 13:09
- 15.04.22 12:56 В Каховке двое погибших и трое раненых: вышли из домов посмотреть на сбитую ракету, - горсовет : Цензор.Нет 13:02
- Оккупанты обстреляли Таврийск в Херсонской области: двое погибших : ТСН.ua 13:01
- 15.04.2022 в 12:54 В Каховке погибли двое людей, которые вышли из дома посмотреть на сбитую ракету : InfoResist.org 13:00
- В Каховке из-за обстрелов оккупантов погибли мирные жители : UA.news 12:59
- В Херсонской области два человека погибли и трое получили ранения от осколков ракеты : ZN,UA 12:47
- В Каховке люди вышли посмотреть на сбитую ракету - есть жертвы : УНИАН 12:45
- Вышли посмотреть на ракету: в Каховке после вражеского прилета погибли люди : Gorsovet.com.ua 12:37
- 12:14 15.04.2022 В Херсонской области сбили ракету, осколками убито двое и ранено трое гражданских, которые "вышли посмотреть" : Интерфакс-Україна 12:30
- В Каховке 2 погибших и 3 раненых - вышли из домов посмотреть на сбитую ракету : Українська правда 12:10