"Пальцы отрубаю, кисть": СБУ перехватила разговор палача с РФ, который издевается над украинскими защитниками (27)

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- Оккупанты хвастаются пытками украинских пленных. СБУ опубликовала запись разговора : РБК-Україна 14:01
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- Шокирующая запись: российский палач хвастается, как издевался над военнопленными украинцами : MY.UA 14:01
- "Пальцы и кисть отрублю!" Оккупанты пытают украинских военнопленных - радиоперехват СБУ : Сегодня.ua 14:01
- Рубил пальцы и кисти: Оккупант рассказал как издевался над пленными под Запорожьем, - АУДИОПЕРЕХВАТ : Запорожские вести 13:58
- "Пальцы отрублю и кисть отрублю": Оккупанты хвастаются издевательствами над пленными : Bigmir)net Новости 13:39
- СБУ опубликовала жуткий перехват. Российский солдат хвастается, как издевается над пленными : Соцпортал 13:33
- Российский оккупант похвастался издевательствами над украинскими пленными: отрубал пальцы. Аудио 18+ : Obozrevatel 13:31
- Оккупант хвастается, как он пытал пленных украинцев и отрубал им пальцы (видео) : Парламент.UA 13:27
- "Пленных привозили, я над ними издевался. И пальцы отрублю, и кисть отрублю": российский оккупант признался другу в военных преступлениях : Odessa Online 13:13
- "Пальцы отрубаю, кисть": СБУ перехватила разговор палача с РФ, который издевается над украинскими защитниками : ТСН.ua 13:16
- СБУ перехватила разговор российского оккупанта, хваставшегося издевательствами над украинскими пленными : Новое Время 13:16
- "Пальцы отрублю, кисть отрублю": россиянин хвастает о своих зверствах на Запорожском направлении (ВИДЕО) : Акцент.zp.ua 13:14
- 15 апреля 2022, 12:21 "С*ка, бл*, и пальцы отрублю, и кисть отрублю!": СБУ установила врага, хваставшегося зверствами в отношении украинских пленных : LB.ua 13:08
- "И пальцы отрублю, и кисть отрублю": перехват СБУ об издевательствах россиян над пленными : ЛІГАБізнесІнформ 13:08
- Апрель, 15 в 12:42 И пальцы отрублю, и кисть: СБУ получила доказательства пыток украинских пленных : ICTV Факти 13:06
- "Пленных привозили, я над ними издевался": СБУ перехватила разговор солдата ВС РФ (видео) : Фокус 13:05
- Россияне хвастаются, как пытают украинских военнопленных - СБУ перехватила очередной разговор оккупантов : Еспресо TV 13:04
- 15 апреля 2022 12:47 СБУ: Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию и другие международные нормы обращения с военнопленными : Dynamomania.com 13:04
- "Пленных привозили, я над ними издевался": СБУ перехватила разговор солдата ВС РФ : MY.UA 13:01
- Российский оккупант хвастается, как отрубал руки пленным: СБУ установила его имя : 24 канал 13:00
- СБУ перехватила разговор, в котором солдат РФ хвастается пытками над пленными (видео) : УНИАН 12:45
- "Еб*ть, я над ними издевался... и пальцы отрублю, и кисти отрублю" - оккупанты хвастаются зверствами, которые совершают над военнопленными : Gazeta.ua 12:44
- "И пальцы отрублю и кисть": СБУ имеет доказательства, как пытают украинских военнопленных : Українська правда 12:40