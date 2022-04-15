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"Пальцы отрубаю, кисть": СБУ перехватила разговор палача с РФ, который издевается над украинскими защитниками (27)

ТСН.ua 2022.04.15 13:16
13:07, 15.04.22 СБУ установила личности оккупанта и его матери. СБУ установила личности российского убийцы и его матери, который издевается над украинцами, которые попадают в плен к оккупантам. Об этом сообщает СБУ со ссылкой на перехваченный разговор российского палача. Оккупант хвастается, как он пытает украинцев, в частности, отрубает пальцы и кисть руки.
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