С 16 апреля Укрзализныця возобновляет железнодорожное сообщение с Черниговом и населенными пунктами области (22)

Днепровская Панорама 2022.04.15 15:41

15.04.2022 15:28 Елена Демченко "Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение с деблокированным Черниговом и рядом населенных пунктов области с завтрашнего дня, передает Днепровская Панорама. С 16 апреля в областной центр будет ездить региональный дизель-поезд No 894/893, он будет отправляться из Чернигова в 07:00 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 11:06.