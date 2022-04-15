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С 16 апреля Укрзализныця возобновляет железнодорожное сообщение с Черниговом и населенными пунктами области (22)

Днепровская Панорама 2022.04.15 15:41
15.04.2022 15:28 Елена Демченко "Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение с деблокированным Черниговом и рядом населенных пунктов области с завтрашнего дня, передает Днепровская Панорама. С 16 апреля в областной центр будет ездить региональный дизель-поезд No 894/893, он будет отправляться из Чернигова в 07:00 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 11:06.
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