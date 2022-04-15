С 16 апреля Укрзализныця возобновляет железнодорожное сообщение с Черниговом и населенными пунктами области (22)

- "Укрзалізниця" возобновляет рейсы из Киева в Чернигов : Украина Коммунальная 15:44
- С 16 апреля Укрзализныця возобновляет железнодорожное сообщение с Черниговом и населенными пунктами области : Днепровская Панорама 15:41
- "УЖД" с 16 апреля возобновляет сообщение с деблокированным Черниговом : Depo 15:33
- Укрзализныця возобновляет поезда в Чернигов и населенные пункты области: расписание движения : УНИАН 14:48
- "Укрзалізниця" возобновит железнодорожное сообщение с Черниговом 16 апреля : DsNews 14:43
- Укрзализныця завтра возобновит сообщение с Черниговом: график рейса : РБК-Україна 14:46
- С завтрашнего дня Укрзализныця возобновит сообщение с Черниговом и областью : Новое Время 14:46
- Апрель, 15 в 14:31 Укрзализныця возобновляет железнодорожное сообщение с Черниговом и областью : ICTV Факти 14:36
- 16 апреля Укрзалізниця возобновляет сообщение с Черниговщиной : Еспресо TV 14:34
- 15.04.22 13:51 "Укрзалізниця" возобновляет сообщение с Черниговом и рядом населенных пунктов области : Цензор.Нет 14:32
- С 16 апреля между Черниговом и Киевом восстанавливается ж/д сообщение : Соцпортал 14:32
- 13:56 15.04.2022 "Укрзализныця" с 16 апреля возобновляет ж/д сообщение с Черниговом и движение пригородных поездов "Дарница - Нежин" : Интерфакс-Україна 14:15
- УЗ возобновляет сообщение с Черниговом и рядом населенных пунктов области : УП: Економічна правда 14:04
- Укрзализныця с 16 апреля возобновляет сообщение с Черниговом : Укринформ 14:01
- С 16 апреля "Укрзализныця" возобновляет поезда в Чернигов и Нежин: расписание движения : ТСН.ua 13:46
- С 16 апреля с Черниговом восстановят железнодорожное сообщение : Українські національні новини 13:46
- С 16 апреля с Черниговом восстановят железнодорожное сообщение : ПрессОрг24 13:45
- Укрзализныця восстанавливает железнодорожное сообщение с Черниговом : Вести.ua 13:45
- Отменяли из-за оккупантов: в Чернигов из Киева запускают дизель-поезд : Сегодня.ua 13:16
- "Укрзализныця" возобновляет сообщение с Черниговом : UA.news 12:59
- Укрзалізниця возобновляет сообщение с Черниговом: вместо электричек пустят дизель-поезд : Украинский Авиационный Портал 12:01