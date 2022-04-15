До 31 мая в Киеве тарифы на горячую воду будут на уровне прошлого отопительного сезона (24)

Слово і Діло 2022.04.15 16:12

15 апреля 2022, 16:05 Киев оставит тарифы на горячую воду и тепловую энергию на ее приготовление на уровне прошлого отопительного сезона до 31 мая. Об этом сообщили в Киевском городском совете. "Сегодня, в условиях военного положения, когда люди оказались в сложном финансовом положении, мы приняли важное решение о предоставлении коммунальных услуг в столице.