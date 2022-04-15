До 31 мая в Киеве тарифы на горячую воду будут на уровне прошлого отопительного сезона (24)

- В Киеве тарифы на горячую воду пока не будут повышать : Bigmir)net Финансы 18:17
- Кличко сказал, когда могут поменять тарифы на горячую воду в Киеве : Хвиля 18:11
- В Киеве до конца весны не будут повышать тарифы на горячую воду : Hronika.info 17:39
- В Киеве не будут повышать тарифы на горячую воду и отопление до конца мая, - Кличко : Еспресо TV 17:34
- Кличко сообщил, что будет с ценами на горячую воду в Киеве до конца мая : Судебно-юридическая газета 16:36
- Кличко сообщил, будут ли повышать тарифы на горячую воду в столице : Finance.UA 16:32
- Киев отложил повышение тарифов на горячую воду до конца мая : Business Information Network 16:31
- Тарифы на горячую воду и отопление в Киеве не будут повышать до конца мая : РБК-Україна 16:31
- Кличко сказал, вырастут ли тарифы на тепло и горячую воду в Киеве : Парламент.UA 16:22
- В Киеве тарифы на горячую воду и тепло не будут повышать до 31 мая : Вести.ua 16:15
- До 31 мая в Киеве тарифы на горячую воду будут на уровне прошлого отопительного сезона : Слово і Діло 16:12
- В Киеве не будут повышать тарифы на горячую воду до конца мая : УП: Економічна правда 16:04
- В Киеве тарифы на горячую воду власти не будут повышать до лета : ТСН.ua 16:01
- В Киеве не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду до 31 мая : Новое Время 15:31
- В Киеве горячую воду и тепло будут считать по тарифу прошедшего отопительного сезона : 24 канал 15:30
- В Киеве тарифы на горячую воду пока не будут повышать: Кличко назвал дату : УНИАН 15:16
- Что будет с тарифами на горячую воду и тепло в Киеве: Кличко озвучил решение : Obozrevatel 15:16
- В Киеве решили не поднимать тарифы на горячую воду до лета: от чего будет зависеть стоимость в дальнейшем : Український Бізнес Ресурс 15:15
- Виталий Кличко пообещал не повышать тарифы на горячую воду до 31 мая : Укрудпром 14:44
- Апрель, 15 в 14:24 Кличко рассказал, что будет с ценами на горячую воду в Киеве до конца мая : ICTV Факти 14:36
- Мэр Кличко: До 31 мая тарифы на горячую воду в Киеве не будут повышаться : Fixygen 14:33
- В Киеве не будут повышать тарифы на горячую воду до 31 мая : NewsMir.info 14:05
- В Киеве не будут повышать тарифы на горячую воду до 31 мая : Укринформ 14:01
- 13:39 15.04.2022 Тарифы на горячую воду в Киеве не будут повышаться до 31 мая - Кличко : Интерфакс-Україна 14:00