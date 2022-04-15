На Харьковщине ВСУ сбили вражеский вертолет Ка-52 (24)

Корреспондент.net 2022.04.15 14:08

Текст: Пустіва Валентина, 15 апреля 2022, 14:01 Фото: www.facebook.com/93OMBr Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр сбили вражеский вертолет Ка-52 Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, но украинские бойцы внесли свои коррективы в их планы, сообщают в 93-й отдельной механизированной бригаде Холодный Яр. На Харьковщине бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр