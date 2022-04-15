Госсекретарь США: война в Украине может продолжаться до конца 2022 года (25)

Українські національні новини 2022.04.15 16:46

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал европейским союзникам, что Соединенные Штаты считают, что российская война в Украине может продолжиться до конца 2022 года, заявили CNN два европейских чиновника, пишет УНН. Детали Источники CNN, подчеркнули, что трудно точно предсказать, как долго может длиться война, но несколько официальных лиц заявили, что нет никаких признаков того, что конечные цели президента россии владимира путина