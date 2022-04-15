Госсекретарь США: война в Украине может продолжаться до конца 2022 года (25)

- Запад прогнозирует затяжную войну в Украине - СМИ : Політична Думка 18:15
- 15 апреля 2022, 17:18 Блинкен считает, что война в Украине будет продолжаться до конца 2022 года, - CNN : LB.ua 18:08
- 15 апреля 2022, 15:55 В Госдепе считают, что скорого конца российскому вторжению в Украину не видно, - CNN : Восточный Вариант 17:46
- Война на Украине может продлиться до конца 2022 года, - Блинкен : Вести.ua 17:45
- По мнению США, война в Украине может продлиться до конца года : Iнше ТВ 17:36
- Чиновники США и Европы не видят скорого окончания войны в Украине - СМИ : Політична Думка 17:15
- США озвучили новый прогноз относительно продолжительности войны в Украине : Online.ua 17:11
- Госсекретарь США: война в Украине может продолжаться до конца 2022 года : ДнепрCity.net 17:03
- Госсекретарь США: война в Украине может продолжаться до конца 2022 года : Українські національні новини 16:46
- Госсекретарь США: война в Украине может продолжаться до конца 2022 года : ПрессОрг24 16:45
- 15.04.2022 в 16:42 CNN: В США и Европе не видят перспектив быстрого завершения войны в Украине : InfoResist.org 16:45
- В США считают, что война в Украине может продолжаться до конца года : Судебно-юридическая газета 16:36
- Американские чиновники говорят, что скорого конца российскому вторжению в Украину не видно, - CNN : Front News International 16:35
- Американские чиновники считают, что скорого конца российскому вторжению в Украину не видно : Николаевские новости 16:27
- 16:15 15 Апр 2022 По мнению США, война в Украине может продолжаться до конца года, - СМИ : Рубрика 16:27
- Западные чиновники не видят перспектив скорого завершения войны РФ против Украины - CNN : УНИАН 16:15
- США считают, что война может продлиться до конца года - CNN : Українська правда 16:10
- 16:07 15.04.2022 США ожидают, что война в Украине может продлиться до конца года - CNN : Петр и Мазепа 16:10
- США не верят в быстрое завершение войны - СМИ : Bigmir)net Новости 16:09
- США считают, что война может продлиться до конца года - CNN : УП Європейська правда 16:04
- Война в Украине может продолжаться до конца 2022 года - CNN : ТСН.ua 15:46
- Война может длиться до конца года - госсекретарь США : Gazeta.ua 15:45
- Американские чиновники говорят, что скорого конца российскому вторжению в Украину не видно, - CNN : РБК-Україна 15:16
- На Западе считают, что в краткосрочной перспективе война в Украине не закончится - CNN : Слово і Діло 14:42