Апрель, 15 в 16:05 Под Киевом найдены тела 900 замученных до смерти украинцев - полиция (32)

ICTV Факти 2022.04.15 16:06

Валентина Летяк редактор ленты В населенных пунктах Киевской области, которые были освобождены от российских захватчиков, по состоянию на 15 апреля найдены тела 900 мирных жителей, убитых оккупантами. Об этом сообщил на брифинге руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов. - На сегодняшний день подтверждена гибель уже 900 гражданских, тела которых мы нашли и передали судмедэкспертам, - сказал он.