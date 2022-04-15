Апрель, 15 в 16:05 Под Киевом найдены тела 900 замученных до смерти украинцев - полиция (32)

- В Киевской области нашли уже более 900 тел мирных жителей: в полиции рассказали детали : ZN,UA 18:17
- 15.04.2022 17:41 В Киевской области обнаружили тела 900 убитых oккупaнтaми украинцев : Аргументы и Факты Украина 18:09
- В Киевской области обнаружили тела 900 украинцев, убитых оккупантами : Главное 18:06
- Оккупанты, действовавшие в Буче, были самыми жестокими, - Небытов : 24 канал 18:00
- В Киевской области обнаружены тела 900 человек, убитых российскими военными - полиция Украины : Крым.Реалии RFE/RL 17:51
- На Киевщине нашли 900 тел убитых оккупантами людей: из них 350 - в Буче : Obozrevatel 17:46
- В Киевской области уже обнаружили тела более 900 убитых гражданских. Их может быть больше - Нацполиция : Центр журналистских расследований 17:44
- 900 гражданских были убиты российской армией на Киевщине - начальник Нацполиции области : Слово і Діло 17:42
- Полиция насчитала уже 900 жертв в освобожденных районах Киевщины : Bigmir)net Новости 17:39
- Небитов объяснил, почему у многих из убитых на Киевщине есть белые повязки : 24 канал 17:30
- На Киевщине нашли тела 900 гражданских, убитых РФ : DailyUA 17:24
- В Киевской области российские военные убили около 900 гражданских - полиция : Укринформ 17:17
- В Киевской области российские военные убили около 900 гражданских - полиция : MY.UA 17:16
- На территории Киевской области найдено 900 погибших от российских войск : Вести.ua 17:15
- На Киевщине обнаружили почти тысячу тел жертв оккупантов: где больше всего : UA.news 17:04
- В Киевской области уже нашли тела более 900 убитых гражданских. Их может быть больше : ЛІГАБізнесІнформ 17:08
- На Киевщине нашли тела 900 гражданских, убитых РФ : Версии.com 16:50
- Больше всего жертв - в Буче: в Киевской области уже нашли 900 убитых россиянами граждан : ТСН.ua 16:46
- В Киевской области обнаружили тела 900 украинцев, убитых оккупантами. Больше всего жертв в Буче : РБК-Україна 16:46
- В Киевской области обнаружили тела около 900 погибших мирных жителей - полиция : Українські національні новини 16:46
- 15.04.2022 в 16:36 В Киевской области найдено уже 900 тел украинцев, погибших от рук оккупантов : InfoResist.org 16:45
- В Киевской области обнаружили тела около 900 погибших мирных жителей - полиция : ПрессОрг24 16:45
- На освобожденных территориях Киевщины нашли более 900 тел убитых мирных жителей : УНИАН 16:45
- На Киевщине нашли уже 900 тел погибших гражданских - полиция : Front News International 16:35
- 16:02 15.04.2022 Начальник полиции Киевской области: тела погибших жителей Бучи в двух "братских могилах" хоронил оставшийся в городе коммунальщик : Интерфакс-Україна 16:15
- 15 апреля 2022, 15:49 В Киевской области на сегодня нашли тела 900 убитых россиянами украинцев : LB.ua 16:08
- Апрель, 15 в 16:05 Под Киевом найдены тела 900 замученных до смерти украинцев - полиция : ICTV Факти 16:06
- 15.04.22 15:39 В Киевской области найдены тела 900 украинцев, погибших от рук оккупантов, - начальник облполиции Небытов : Цензор.Нет 16:02
- На Киевщине нашли тела 900 гражданских, убитых оккупантами : MY.UA 16:01
- В Киевской области найдены тела погибших 900 украинцев : Новости Донбасса 15:32
- 15:21 15.04.2022 В Киевской области найдены тела 900 украинцев, погибших от рук оккупантов : Интерфакс-Україна 15:30