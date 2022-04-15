Боевики сорвали план по набору "пушечного мяса" в ОРДЛО (29)

- План принудительной мобилизации в ОРДЛО провалился: названа причина : Телеграф.com.ua 17:13
- В ОРДЛО сорван план мобилизации в войска оккупантов - разведка : Новости Донбасса 17:07
- Мобилизация в ОРДЛО провалилась - ГУР : Bigmir)net Новости 17:09
- В ОРДЛО сорван план принудительной мобилизации, - разведка : Главное 17:06
- Апрель, 15 в 16:37 На Донбассе сорван план о принудительной мобилизации - разведка : ICTV Факти 17:06
- В ОРДЛО сорван план принудительной мобилизации - Минобороны : NewsMir.info 17:05
- 15.04.2022 16:59 В ОРДЛО провалился план принудительной мобилизации : ДонПресс 17:03
- 15.04.22 16:31 Российские оккупанты не смогли выполнить план принудительной мобилизации в ОРДЛО, - Минобороны : Цензор.Нет 17:02
- В ОРДЛО сорван план принудительной мобилизации, - разведка : РБК-Україна 17:01
- Не хотят становиться "пушечным мясом": мужчины избегают мобилизации в ОРДЛО : Парламент.UA 16:57
- Боевики сорвали план по набору "пушечного мяса" в ОРДЛО : UAportal 16:51
- Мобилизация в российскую армию в ОРДЛО окончательно провалилась : ZN,UA 16:47
- В ОРДЛО сорван план принудительной мобилизации - разведка : ТСН.ua 16:46
- В ОРДЛО сорвана принудительная мобилизация 26 тысяч "резервистов" - украинская разведка : Новое Время 16:46
- В ОРДЛО сорван план принудительной мобилизации - разведка : Українські національні новини 16:46
- На оккупированных частях Донетчины и Луганщины сорвана принудительная "мобилизация" - разведка : УНИАН 16:45
- В ОРДЛО сорван план принудительной мобилизации - разведка : ПрессОрг24 16:45
- "Не хотят быть пушечным мясом": план принудительной мобилизации в ОРДЛО сорван - ГУР МО Украины : Комментарии.UA 16:35
- В ОРДЛО сорван план "мобилизации". "Новобранцами" хотели укомплектовать 17 полков РФ - ГУР : ЛІГАБізнесІнформ 16:38
- Мужчины отказываются воевать. План принудительной мобилизации в ОРДЛО сорван, - разведка : Еспресо TV 16:34
- В ОРДЛО не хотят служить оккупантам: принудительная мобилизация сорвана : Сегодня.ua 16:31
- План оккупантов по "мобилизации" в ОРДЛО провалился: мужчины избегают призыва и не хотят быть "пушечным мясом" - разведка : Obozrevatel 16:31
- На оккупированной части Донбасса фактически сорвали план мобилизации 26 тысяч "резервистов" : 24 канал 16:30
- 15.04.2022 в 16:17 ГУР: В ОРДЛО сорван план принудительной мобилизации : InfoResist.org 16:30
- В ОРДЛО сорван план принудительной мобилизации - Минобороны : Укринформ 16:16
- Хотели укомплектовать 17 стрелковых полков: мобилизация в ОРДЛО провалилась : Politeka 16:10
- 15.04.2022 16:05 В ОРДЛО сорван план принудительной мобилизации населения,- ГУР : Аргументы и Факты Украина 16:09
- Хотели укомплектовать 17 стрелковых полков: мобилизация в ОРДЛО провалилась : MY.UA 16:01
- Не хотят быть пушечным мясом оккупантов: в ОРДЛО сорвалась принудительная мобилизация : Апостроф 16:00