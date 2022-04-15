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Фокус: Украина

Боевики сорвали план по набору "пушечного мяса" в ОРДЛО (29)

UAportal 2022.04.15 16:51
Татьяна Иванова 6 минут назад В ЛНДР сорван план принудительной мобилизации в сухопутные войска. Такие данные приводят в Государственном управлении разведки при Минобороны. Отмечается, что мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться "пушечным мясом" в армии оккупанта. По данным ГУР, за счет них планировалось укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ.
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