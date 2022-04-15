"Это последний козырь РФ": в Минобороны Украины прокомментировали угрозы Кремля о возможном применении ядерного оружия (28)

- 18:58 15 Апр 2022 Зеленский заявил, что мир должен быть готов к тому, что путин применят ядерное оружие против Украины : Рубрика 19:27
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- В Минобороны рассказали, может ли РФ применить ядерное оружие против Украины : Сегодня.ua 18:46
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- Признаков намерений России применить ядерное оружие нет - Минобороны : Gazeta.ua 18:44
- Минобороны: Пока нет признаков того, что рф может применить ядерное оружие : Слово і Діло 18:42
- Россия пока не планирует наносить ядерный удар - Минобороны : Bigmir)net Новости 18:39
- Украинская и западные разведки не видят признаков подготовки России к ядерному удару : Страна.ua 18:31
- Сейчас нет признаков того, что рф может применить против Украины ядерное оружие, - Минобороны : Газета День 18:28
- Минобороны Украины: Пока нет признаков готовности России применить ядерное оружие : Новости Донбасса 18:02
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- 15.04.2022, 17:24 Пока нет признаков того, что РФ может применить ядерное оружие, - Минобороны Украины : В Час Пик 17:50
- Иностранные и украинская разведки не подтверждают намерение рф применить ядерное оружие - Минобороны : Українські національні новини 17:46
- "Это последний козырь РФ". Минобороны не прогнозирует применение Россией ядерного оружия : ЛІГАБізнесІнформ 17:38
- 15.04.22 17:10 Иностранные и украинские разведки не подтверждают намерение РФ применить ядерное оружие. Это последний козырь России, - Минобороны : Цензор.Нет 17:32
- Сейчас нет признаков того, что РФ может применить ядерное оружие - Минобороны : UATV 17:22
- Пока нет признаков того, что Россия может применить ядерное оружие, - Минобороны : Завтра.UA 17:19
- "Это последний козырь РФ": в Минобороны Украины прокомментировали угрозы Кремля о возможном применении ядерного оружия : ТСН.ua 17:16
- 15.04.2022 в 17:12 В Минобороны пока не видят признаков того, что РФ может применить против Украины ядерное оружие : InfoResist.org 17:15
- Иностранные и украинские разведки не подтверждают намерение рф применить ядерное оружие - Мотузяник : NewsMir.info 17:05
- Иностранные и украинские разведки не подтверждают намерение рф применить ядерное оружие - Мотузяник : MY.UA 17:01
- Пока нет признаков, что Россия может применить ядерное оружие, - Минобороны : РБК-Україна 17:01
- Украина и ее партнеры не видят признаков того, что РФ может применить ядерное оружие - Минобороны : ZN,UA 16:47
- Иностранные и украинские разведки не подтверждают намерение рф применить ядерное оружие - Мотузяник : Укринформ 16:46
- 16:26 15.04.2022 Сейчас нет признаков того, что РФ может применить против Украины ядерное оружие - Минобороны : Интерфакс-Україна 16:45
- Иностранные и украинская разведки не подтверждают намерений РФ применить ядерное оружие, - Мотузяник : Главное 16:36