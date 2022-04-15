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"Это последний козырь РФ": в Минобороны Украины прокомментировали угрозы Кремля о возможном применении ядерного оружия

"Это последний козырь РФ": в Минобороны Украины прокомментировали угрозы Кремля о возможном применении ядерного оружия (28)

ТСН.ua 2022.04.15 17:16
16:55, 15.04.22 Украинская сторона готова к любому развитию ситуации, отметил спикер Минобороны Украины. Министерство обороны Украины и западные партнеры пока не видят признаков того, что Кремль может использовать ядерное оружие в Украине. Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в пятницу, 15 апреля. "Ядерное оружие - это так называемый последний козырь РФ.
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