"Это последний козырь РФ": в Минобороны Украины прокомментировали угрозы Кремля о возможном применении ядерного оружия (28)

ТСН.ua 2022.04.15 17:16

16:55, 15.04.22 Украинская сторона готова к любому развитию ситуации, отметил спикер Минобороны Украины. Министерство обороны Украины и западные партнеры пока не видят признаков того, что Кремль может использовать ядерное оружие в Украине. Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в пятницу, 15 апреля. "Ядерное оружие - это так называемый последний козырь РФ.