ГУР: в России останавливается производство новых танков из-за санкций Запада (30)

УНИАН 2022.04.15 17:51

Виолетта Орлова 17:37, 15.04.22 Останавливается производство новой техники, в том числе танков "Т-90" и "Т- 14" (Армата). С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 20 тысяч оккупантов / REUTERS В России останавливается производство новых танков из-за финансовых проблем и отсутствия импортных комплектующих. Об этом сообщает Главное управление украинской разведки. С начала войны с финансовыми проблемами столкнулся российский