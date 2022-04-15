Российские оккупанты в пятницу нанесли три ракетных удара по Киевской области - ОВА (30)

- Россияне нанесли три ракетных удара по Киевской области, - глава ОВА : Судебно-юридическая газета 19:36
- Оккупанты 15 апреля нанесли три ракетных удара по Киевской области - глава ОВА : Гордон 19:36
- Российские оккупанты в пятницу нанесли три ракетных удара по Киевской области : UATV 19:24
- Российские войска нанесли три ракетных удара в Киевской области : РИА Мелитополь 19:23
- Киевскую область могут снова обстреливать ракетами - Павлюк : Сегодня.ua 19:16
- На разминирование Киевщины нужно до одного года - председатель ОВА : УНИАН 19:15
- Россия нанесла ракетные удары по Киевской области : Новости Донбасса 19:12
- РФ нанесла три ракетных удара по Киевщине, в ОВА призвали людей отложить возвращение в регион : Еспресо TV 19:04
- 15.04.22 18:47 Для разминирования Киевщины может понадобиться год, - глава ОВА : Цензор.Нет 19:02
- Армия России нанесла три ракетных удара по объектам в Киевской области : Страна.ua 19:01
- Разминирование Киевской области может занять около года - ОВА : ТСН.ua 19:01
- Оккупанты нанесли 3 ракетных удара по Киевщине: военные предупредили о повторных угрозах : 24 канал 19:00
- 15.04.2022 в 18:50 В пятницу враг нанес три ракетных удара по Киевской области : InfoResist.org 19:00
- Оккупанты сегодня нанесли три удара по объектам Киевской области : Українські національні новини 18:46
- Россияне совершили три ракетных удара по Киевщине : Gazeta.ua 18:44
- Россия нанесла три ракетных удара по Киевской области : Винница Реал 18:43
- По Киевской области за день нанесли три ракетных удара - ОВА : Слово і Діло 18:42
- Разминирование Киевской области может занять до года - глава ОВА : Українська правда 18:40
- Сегодня по Киевской области оккупанты нанесли три ракетных удара - глава ОВА : ЛІГАБізнесІнформ 18:38
- 15 апреля 2022, 17:46 Сегодня Россия нанесла три ракетных удара по Киевской области : LB.ua 18:38
- 15.04.22 18:23 Сегодня оккупанты нанесли три ракетных удара по объектам на Киевщине, - Павлюк : Цензор.Нет 18:32
- Российские оккупанты в пятницу нанесли три ракетных удара по Киевской области - ОВА : Новое Время 18:31
- Киевщина получила три ракетных удара в пятницу - председатель ОВА : ZN,UA 18:17
- Российские войска нанесли три ракетных удара в Киевской области : ТСН.ua 18:16
- Войска РФ нанесли три ракетных удара по Киевщине : MY.UA 18:16
- Киевская область: в пятницу россияне нанесли три ракетных удара : Українська правда 18:10
- Киевская область: в пятницу россияне нанесли три ракетных удара : Главное 18:06
- 17:33 15.04.2022 Три ракетных удара по объектам в Киевской области противник нанес в пятницу - Павлюк : Интерфакс-Україна 17:45