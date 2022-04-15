Российские оккупанты в пятницу нанесли три ракетных удара по Киевской области - ОВА (30)

Новое Время 2022.04.15 18:31

15 апреля, 18:08 Александр Павлюк (Фото:скриншот видео Військове телебачення України / YouTube) Поддержи НВ Начальник Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что 15 апреля российские оккупанты нанесли три ракетных удара по объектам в Киевской области. Война России против Украины - главные события 15 апреля В эфире всеукраинского марафона Павлюк сказал, что опасность для гражданского населения в области остается: