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Фокус: Украина

Российские оккупанты в пятницу нанесли три ракетных удара по Киевской области - ОВА (30)

Новое Время 2022.04.15 18:31
15 апреля, 18:08 Александр Павлюк (Фото:скриншот видео Військове телебачення України / YouTube) Поддержи НВ Начальник Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что 15 апреля российские оккупанты нанесли три ракетных удара по объектам в Киевской области. Война России против Украины - главные события 15 апреля В эфире всеукраинского марафона Павлюк сказал, что опасность для гражданского населения в области остается:
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