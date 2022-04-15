Журналисты идентифицировали оккупанта и его жену, призывавшую насиловать украинок (33)

ОстроВ 2022.04.15 20:10

15.04.2022 20:03. Журналисты программы "Радио свобода" "Схемы. Коррупция в деталях" идентифицировали российского военного и его жену из резонансного аудио- перехвата СБУ, обсуждавших между собой по телефону изнасилования украинских женщин. Об этом сообщила в Фейсбук журналист "Схем" Наталья Седлецкая. "Помните резонансный аудио-перехват СБУ, в котором российский военный звонит по телефону жене, а она его призывает "насиловать украинских баб""?