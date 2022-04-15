Журналисты идентифицировали оккупанта и его жену, призывавшую насиловать украинок (33)

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- "Предохраняйся там": раскрыта личность жены оккупанта, предложившей ему издеваться над украинками : Politeka 20:40
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- Журналисты нашли оккупанта и его жену, "советовавшую" ему насиловать украинок : Регион Киев Медиа 20:32
- Журналисты раскрыли личность жены солдата рф, предлагавшей мужу насиловать украинок (фото) : УСИ Одесса 20:27
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- Журналисты нашли оккупанта и его жену, "советовавшую" ему насиловать украинок : NewsSky.com.ua 20:13
- Журналисты идентифицировали оккупанта и его жену, призывавшую насиловать украинок : ОстроВ 20:10
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- СМИ нашли оккупанта с женой, призывавшей его насиловать "украинских баб" : Шиповник.ua 19:31
- СМИ нашли оккупанта с женой, призывавшей его насиловать "украинских баб" : ОбщеЖитие Online 19:09
- "Насилуй украинских баб": журналисты нашли оккупанта и его жену, чей разговор перехватила СБУ : Новини Live 19:08
- Журналисты вычислили личность оккупанта, жена которого призывала его насиловать украинок : Главред 19:06
- Она просила мужа насиловать "украинских баб": как выглядит "хорошая" русская жена. ФОТО, ВИДЕО : From-UA.com 19:05
- "Насилуй украинских баб": известно имя российского оккупанта и его жены, призывавшей издеваться над украинками : ТСН.ua 19:01
- Журналисты нашли оккупанта и его жену, которая "советовала" ему насиловать украинок : 24 канал 19:00
- СМИ нашли оккупанта и его жену, которая "посоветовала" ему насиловать украинок : Українська правда 18:40
- 15 апреля 2022 18:30 Журналисты нашли оккупанта и его жену, которая призывала его насиловать украинских женщин : Dynamomania.com 18:34
- СМИ нашли оккупанта с женой, призывавшей его насиловать "украинских баб" (аудио) : УНИАН 17:54