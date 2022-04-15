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Помощь вынужденным переселенцам: Кабмин совместно с ООН объявил о дополнительных выплатах

Помощь вынужденным переселенцам: Кабмин совместно с ООН объявил о дополнительных выплатах (33)

УНИАН 2022.04.15 19:45
Виолетта Орлова 19:15, 15.04.22 Они будут получать по 2200 гривен ежемесячно на каждого члена семьи. Премьер рассказал, как ООН будет поддерживать украинских переселенцев / фото УНИАН Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о запуске совместно с Организацией объединенных наций двух программ выплат для внутренне перемещенных лиц. Об этом в своем видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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