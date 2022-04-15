Помощь вынужденным переселенцам: Кабмин совместно с ООН объявил о дополнительных выплатах (33)

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- Правительство совместно с ООН запускает две программы выплат помощи для внутренних переселенцев : Українські національні новини 20:45
- сегодня в 20:35 Кабмин совместно с ООН запускает две программы выплат для переселенцев : Трибун Луганска 20:41
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- Переселенцам будут выплачивать дополнительные средства : СтопКор 20:35
- Украина и ООН запускают две новые программы помощи беженцам : Front News International 20:35
- 15-Apr-2022 19:47 ООН в течение 3 месяцев будет платить переселенцам: 2,2 тыс. грн. на члена семьи : Южная правда 20:26
- Украина и ООН запускают две новые программы помощи переселенцам : ОстроВ 20:10
- 15.04.22 19:29 Правительство и ООН запускают две программы выплат. Какие категории граждан будут получать деньги? : Цензор.Нет 20:02
- Для переселенцев вводят дополнительные выплаты: по 2200 гривен ежемесячно на каждого члена семьи : КП в Украине 20:00
- В Украине запускают еще две программы выплат для переселенцев: на какую сумму можно рассчитывать : Obozrevatel 19:46
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- Шмыгаль анонсировал дополнительные программы выплат, которые Кабмин запускает совместно с ООН (ВИДЕО) : DsNews 19:41
- Кабмин анонсировал еще две программы выплат: кто получит : Bigmir)net Новости 19:39
- Для переселенцев вводят дополнительные выплаты : Херсон Daily 19:37
- Для переселенцев вводят дополнительные выплаты : Днепровский городской портал 19:37
- Для переселенцев вводят дополнительные выплаты : Типичный Херсон 19:37
- Кабмин совместно с ООН запускает две программы выплат для переселенцев : Главное 19:36
- Апрель, 15 в 19:33 Кабмин совместно с ООН запустили еще две программы выплат для переселенцев : ICTV Факти 19:36
- Кабмин совместно с ООН запускает еще две программы выплат для переселенцев: детали : УП: Економічна правда 19:34
- Правительство совместно с ООН запускает еще две программы выплат - Шмыгаль : Еспресо TV 19:34
- Украина и ООН запускают две новые программы помощи беженцам: кто получит выплаты : РБК-Україна 19:31
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- Япония выделит 13 млрд иен в помощь Украине : MY.UA 19:15
- Шмыгаль: Переселенцам выплатят дополнительную помощь - по 2200 грн каждому : ЛІГАБізнесІнформ 19:08
- Правительство совместно с ООН запускает две программы выплат для вынужденных переселенцев : NewsMir.info 19:05
- Шмыгаль рассказал, сколько в Украине будут получать вынужденные переселенцы : ТСН.ua 19:01
- Правительство совместно с ООН запускает две программы выплат для вынужденных переселенцев : Укринформ 19:01
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- 18:31 15.04.2022 Правительство Украины совместно с ООН запускает две программы выплат помощи для внутренних переселенцев - Шмыгаль : Интерфакс-Україна 18:45