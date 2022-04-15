Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами. Есть много погибших, - Ким (30)

- 15.04.2022 20:36 Oккупанты обстреляли отделение "Новой почты" в Николаеве: есть жертвы : Аргументы и Факты Украина 21:09
- 15 апреля 2022, 19:16 В Николаеве враг сжег "Новую почту". Ранены три человека : LB.ua 21:08
- В Николаеве ракета оккупантов попала в "Новую почту", трое раненых - Ким : Kramatorsk.info 20:50
- 56 минут назад Российские военные ракетным ударом разрушили отделение "Новой почты" в Николаевской области : Дело.ua 20:38
- Обстрел жилых кварталов Николаева кассетными снарядами: пятеро погибших, 15 - раненых : ТСН.ua 20:46
- Кассетными боеприпасами обстрелян Николаев. Есть жертвы : UA-Футбол 20:44
- В Николаеве ракета оккупантов попала в "Новую почту" : InternetUA 20:42
- В Николаеве оккупанты попали ракетой в отделение "Новой пошти": есть раненые : Шиповник.ua 20:31
- Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами. Есть много погибших, - Ким : Шиповник.ua 20:31
- Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибли пять человек - Ким : Новое Время 20:31
- Оккупанты ударили ракетой по отделению "Новой почты" под Николаевом: Ким назвал количество пострадавших от авиаудара и артобстрела : Николаевский центр журналистских расследований 20:19
- В результате обстрелов Николаева 5 человек погибло, еще 15 ранено : MY.UA 20:16
- В результате обстрелов Николаева 5 человек погибло, еще 15 ранено : Укринформ 20:16
- Российские оккупанты нанесли ракетный удар по "Новой почте" в Николаеве (фото) : ТСН.ua 20:16
- В результате обстрела жилых кварталов Николаева 5 погибших : OstanniPodii.com 20:12
- В Николаеве оккупанты уничтожили отделение "Новой почты": Виталий Ким показал последствия обстрела (фото) : Realist.online 20:11
- В Николаеве ракета оккупантов попала в "Новую почту", трое раненых - Ким : ОстроВ 20:10
- Глава Николаевской ОВА показал отделение почты после ракетного удара РФ: трое раненых : Bigmir)net Новости 20:09
- Апрель, 15 в 19:37 Россияне ударили ракетой по НП и стогу сена: чем обернулся обстрел Николаева : ICTV Факти 20:06
- В результате обстрелов Николаева российскими РСЗО 5 человек погибли, еще 15 - ранены (ФОТО) : Iнше ТВ 20:06
- Орки вновь обстреляли Николаев: много жертв, разрушена "Новая почта" : Главред 20:06
- Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами. Есть погибшие, - Ким : Главное 20:06
- В результате обстрелов Николаева 5 человек погибло, еще 15 ранено : NewsMir.info 20:05
- 15.04.22 19:41 Обстрел жилых кварталов Николаева: Пять человек погибли, 15 - получили ранения : Цензор.Нет 20:02
- Оккупанты обстреляли отделение "Новой почты" в Николаеве: есть раненые (фото) : Сегодня.ua 20:01
- 15 Апреля, 2022 Ким сообщил, что оккупанты выстрелили ракетой в отделение Новой почты - трое раненых : Маю право 19:56
- Николаев подвергся вражескому обстрелу, есть пострадавшие ФОТО : Front News International 19:35
- 15.04.22 19:28 Оккупанты обстреляли почтовое отделение в Николаеве, ранены трое человек, - Ким. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 19:32
- У Николаева оккупанты попали ракетой в отделение "Новой пошти": есть раненые : РБК-Україна 19:31
- Оккупанты обстреляли ракетами отделение "Новой почты" в Николаеве: есть раненые : 24 канал 19:30