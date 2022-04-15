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Фокус: Украина

Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами. Есть много погибших, - Ким (30)

Шиповник.ua 2022.04.15 20:31
15.04.2022 Российские оккупанты открыли огонь по Николаеву кассетными снарядами. В результате обстрела погибли пятнадцать человек. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram. В результате дневного обстрела были убиты пятнадцать гражданских людей, еще пятеро - ранены. Один из местных погиб в результате детонации снаряда, который он взял в руки. - Пятый человек поднял снаряд, который перед этим не взорвался.
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