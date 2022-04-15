Русские нацисты обстреляли Николаев и Харьков: десятки раненых и убитых (70)

Апостроф 2022.04.15 20:30

пятница, 15 апреля 2022, 20:26 В пятницу, 15 апреля, российские оккупационные войска нанесли авиаудары по Николаеву и Харькову, в результате которых многие погибли, а еще больше людей получили травмы. О ситуации в Николаеве сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, а глава Харьковской ОГА Олег Синегубов написал об обстреле жилого района Харькова. Днем российские оккупанты обстреляли Николаев, а именно гражданское

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