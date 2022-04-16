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Фокус: Украина

16.04.2022, 22:47 На Луганском и Донецком направлениях за сутки отбито 10 атак врага, - пресс-центр ООС

16.04.2022, 22:47 На Луганском и Донецком направлениях за сутки отбито 10 атак врага, - пресс-центр ООС (84)

В Час Пик 2022.04.16 23:18
Гера Кисмет За текущие сутки на Луганском и Донецком направлениях украинские защитники отбили 10 атак врага и нанесли ему ощутимый урон. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook, передает Час Пик. "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировкой Объединенных сил, в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага.
ОККУПАНТ, ТАНК, ВРАГ, АТАКА, ГЕНШТАБ, ТЕХНИК, Украина, Россия, Донецк, Луганск
2022.04.16 (84)

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