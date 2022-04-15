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Фокус: Украина

На Киевщине обнаружили тела более 900 мирных жителей, которых убили рашисты (ВИДЕО)

На Киевщине обнаружили тела более 900 мирных жителей, которых убили рашисты (ВИДЕО) (9)

DsNews 2022.04.15 17:43
Правоохранители обнаружили уже более 900 тел мирных жителей в населенных пунктах Киевщины, освобожденных от российских оккупантов. Большинство из них с огнестрельными ранениями пятница, 15 апреля 2022, 17:31 Тела убитых российскими оккупантами мирных жителей Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в медиацентре "Украина", передает "ДС". "Мы публиковали огромное количество массовых захоронений, и досадно, что мы
ОККУПАНТ, ВРАГ, ГЕНШТАБ, РУБЕЖНОЕ, ОБСТРЕЛ, ПРОТИВНИК, Украина, Россия, Донецк, Луганск, Харьков, Киев, Гомель, Херсон, Брест, Беларусь
2022.04.16 (9)

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