На Киевщине обнаружили тела более 900 мирных жителей, которых убили рашисты (ВИДЕО) (9)

DsNews 2022.04.15 17:43

Правоохранители обнаружили уже более 900 тел мирных жителей в населенных пунктах Киевщины, освобожденных от российских оккупантов. Большинство из них с огнестрельными ранениями пятница, 15 апреля 2022, 17:31 Тела убитых российскими оккупантами мирных жителей Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в медиацентре "Украина", передает "ДС". "Мы публиковали огромное количество массовых захоронений, и досадно, что мы